Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18/1/2026

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Τελούμε το Σάββατο 17-1-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Τελούμε το Σάββατο 17-1-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Τελούμε το Σάββατο 17-1-2026 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Συχαινών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/1/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:45 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κ ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΑΔΕΛΦΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΖΕΡΒΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΚΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΣΜΑΝΤΖΗ, ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΣΜΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΖΑΓΚΛΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΚΛΑΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΚΟΙΜ. ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ TΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ NAO ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ TΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ NAO ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

TΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 – 1 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας.

Τελούμε το Σάββατο 17-1-2026 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης στα Λαμπρέικα Αχαΐας για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής & θείας

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 9 πμ, ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ, 40ήμερο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ

ΤΕΛΟΥΜΕ THN KYΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ THN KYΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/1/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΘΕΙΟΥ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 18-1-2026 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Καλλιθέας Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 94

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΡΟΣΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

OI AΔΕΛΦOI

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΠΥΡΟΣ, ΔΡΟΣΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 18-1-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Βραχνεϊκων 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡ. ΚΟΜΠΟΘΕΚΑ

ΕΤΩΝ 76

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΚΟΜΠΟΘΕΚΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΜΠΟΘΡΕΚΑΣ, ΑΝΘΗ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΡΙΖΙΩΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΜΠΟΘΡΕΚΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΓΙΑΤΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

------------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 18-1-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξίου Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 73

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 18-1-2026 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών, 3ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚ. BENEPH

ΣΥΝ/ΧΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ- ΕΤΩΝ 73

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΤΥΛΛΙΑΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΘΕΚΛΑ ΒΕΝΕΡΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΕΡΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΝΕΡΗ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΣΟΦΙΑ, ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΤΕΛΛΑ, ΜΑΡΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 18-1-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

ΤΟΥΛΑΣ ΜΠΑΡΟΥ

KOMH

ΕΤΩΝ 75

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ & ΘΩΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΝΑ ΜΠΑΡΟΥ, ΑΝΝΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΟΜΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 18-1-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Προαστίου, 3/ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΧΑΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ

ΣΥΝ/ΧΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΟΥ- ΕΤΩΝ 69

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΗ & ΘΩΜΑΣ ΑΝΥΣΙΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

TΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 – 1 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΜΗ ΑΧΑΙΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΧΡΗΣΤΟΥ

ΚΑΛΟΓΕΡΗ

ΕΤΩΝ 89

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΓΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΡΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΕΛΕΝΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΙΩΣΗΦ ΙΣΑΑΚΙΡΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΟΥΛΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ

ΕΛΕΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 18/1/2026 και ώρα 09:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας Καρυάς Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας

ΜΑΡΙΑΣ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 90

Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη της να προσέλθουν και να προσευχηθούν μαζί μας

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΗΛΙΑΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΘΗ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΡΕΤΗ (χήρα) ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986 944494.

----------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/1/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΕΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡ. ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ

ΕΤΩΝ 83

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΗ) ΦΡΑΝΤΖΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ) ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ

ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ ΛΑΜΠΡΟΥ) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

-----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/1/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞ. ΓΟΥΤΑ

ΕΤΩΝ 83

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ

Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ: ΕΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ.

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

-----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 18-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ) ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 92

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΒΕΛΤΑΝΑ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

--------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 18-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΤΕΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΓΚΙΓΚΙΝΗ

ΕΤΩΝ 78

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΡΥΣΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 18-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΝΩ ΟΒΡΥΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝ. ΠΑΝΤΕΛΗ

ΕΤΩΝ 89

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ,

ΔΙΟΝΥΣΙΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΠΑΝΤΕΛΗ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ,

ΚΑΛΛΙΟΠΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΥΡΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

--------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 18-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΝΤΑΒΛΑ

ΕΤΩΝ 81

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΑ ΝΤΑΒΛΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΑΒΛΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΥΙΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗ - ΚΑΛΗΜΕΡΗ

ΕΤΩΝ 65

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ο ΣΥΖΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

----------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΚΟΙΜ. ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ χήρας ΒΑΣ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΖΟΥΔΑ

ΕΤΩΝ 87

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΟΥΔΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΥΔΑ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΜΙΚΡΩΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΚΤΑΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΣ χήρας ΑΠΟΣΤ. ΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΤΩΝ 77

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

---------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑΤΟΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 92

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

------------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑΣ χήρας ΝΙΚ. ΜΠΑΡΑΚΟΥ

ΕΤΩΝ 97

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 18-1-2026 και ώρα 9.00 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Κάτω Λιμνοχώρι Αχαΐας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού & θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 71

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χαρίκλεια

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος Παρασκευόπουλος,

Χρυσούλα & Παναγιώτης Μητρούλιας,

Βασιλική & Νικόλαος Ζάρας,

Χαρούλα & Παναγιώτης Μουστακόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σπύρος, Δήμητρα, Ηλίας-Ραφαήλ, Παρασκευή, Παναγούλα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 18-1-2026 και ώρα 9.00 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Σανταμέρι Αχαΐας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού & αδελφού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 79

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αλεξάνδρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος & Ιωάννα Γαλανοπούλου, Μαρία Γαλανοπούλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ανδρέας, Παναγιώτης, Αλέξανδρος, Νικόλαος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ανδρέας Γαλανόπουλος, Ελένη Γαλανοπούλου

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 18-1-2026 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στα Λουσικά Αχαΐας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού & θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΡΩΝΗ

{ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ}

ΕΤΩΝ: 91

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτρης & Αδαμαντία, Γρηγόρης & Ευσταθία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ουρανία {χήρα} Γρηγ. Ανδρουτσόπουλου, Ελένη {χήρα} Γερασιμ. Σφαέλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

---------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 18-1-2026 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής & θείας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ χήρας ΝΙΚ. ΣΑΚΚΑ

ΕΤΩΝ: 88

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Απόστολος & Ευτυχία Σακκά, Γεώργιος Σακκάς, Χριστίνα Σακκά, Στυλιανός Σακκάς

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-----------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πατρών, τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 66)

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας

Η σύζυγος: Ιφιγένεια

Τα παιδιά του

Οι εγγονοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

ΚΙΝ.: 6972 119124.

--------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 18/1/2026 & ώρα 9.30 π.μ. στον ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλείκων Πατρών, εξάμηνο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚ. ΤΣΑΜΗ

(ΕΤΩΝ 88)

Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις

Η σύζυγος: Τούλα

Τα παιδιά του: Νικόλαος Τσάμης, Κωνσταντίνα Τσάμη

Τα αδέλφια του: Άγγελος Τσάμης, Τούλα & Ανδρέας Μανίκας, Κων/να (χήρα) Ιωαν. Τσάμη, Άννα (χήρα) Μεν. Τσάμη, Χρήστος & Γιασμίν Φασουλη, Γεώργιος & Ακριβή Φασουλη.

Τα ανήψια του

Οι εξάδελφοι

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501

Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444

ΚΙΝ.: 6932 885964.

-------------------