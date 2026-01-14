Biometic Aesthetic: Η οικογένεια Μηλιτσοπούλου συνεχίζει την ιστορική της πορεία στον χώρο της ομορφιάς

Back to Top
Σε ολοκαίνουριο χώρο στο κέντρο, η οικογένεια Μηλιτσοπούλου συνεχίζει την ιστορική της πορεία στον χώρο της ομορφιάς. Το 2026, συμπληρώνονται 6 ολόκληρες δεκαετίες υπηρεσιών που αψηφούν ευθαρσώς τα σημάδια του χρόνου. Στο επίκεντρο μπαίνει ξεκάθαρα η καινοτομία στη Γηριατρική Αισθητική: Μέσω βιομαγνητικού αναλυτή πραγματοποιούνται βιοχημικές αναλύσεις και βιοενεργειακό τεστ, βασισμένο σε προσωποποιημένα πρωτόκολλα για  πρόσωπο και σώμα.

Ταυτόχρονα, σκανάρεται δέρμα και υποδόριος ιστός για τη διάγνωση των τωρινών ατελειών και προβλέπεται πώς θα εξελιχθεί το δέρμα φυσιολογικά σε 5-10 χρόνια. Έτσι επιτυγχάνεται η τέλεια πρόληψη. Εμπειρία, τεχνογνωσία και επαναστατικές τεχνολογίες οδηγούν σε εγγυημένα αποτελέσματα σε αντιγήρανση – εφέ lifting – ενυδάτωση - ακμές - αδυνάτισμα - αποτρίχωση. 

Η Aντζυ Μηλιτσοπούλου προτείνει: Μεσοθεραπεία -HIFU - Booster - PRP -Microneedling -Ραδιοσυχνότητες - Υπέρηχος - Lasers

Biometic Aesthetic | Φιλοποίμενος 39 & Κορίνθου, 2610 274649

