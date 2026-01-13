Back to Top
Πολωνία: Ελαφάκι 13 κιλών τα βάζει με… ρινόκερο σε ζωολογικό κήπο

Μάχη… Δαβίδ με Γολιάθ ή πιο συγκεκριμένα ενός μικρού ελαφιού με έναν ρινόκερο είδαν… live επισκέπτες στον ζωολογικό κήπο του Βρότσλαβ στην Πολωνία.

Το μικρό ελαφάκι, βάρους 13 κιλών, ήθελε να εμποδίσει τον ρινόκερο, βάρους 1,5 τόνου, να περάσει από μπροστά του και με… περίσσιο θάρρος έβαλε μπροστά το κεφάλι του και απείλησε τον «αντίπαλό του».

Ο ρινόκερος προσπάθησε να ξεπεράσει αυτό το… δύσκολο εμπόδιο πηγαίνοντας αριστερά και δεξιά, καθώς δεν ήθελε να του κάνει κακό. Προσπάθησε να το τρομάξει και να φύγει κάνοντας κίνηση προς το μέρος του, αλλά το ατρόμητο ελαφάκι επέμεινε και στο τέλος νίκησε, καθώς ο ρινόκερος απομακρύνθηκε.

 

