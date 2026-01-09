Θεόδωρος Μπέτσος: "Η φυσικοθεραπεία προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής και φυσική ευεξία"

Μία από τις πιο βασικές φιλοσοφίες αυτής της προσέγγισης είναι η εξής: ακόμη και η μικρότερη βελτίωση έχει αξία. Όπως μου είπε χαρακτηριστικά ένας από τους αθλητές που παρακολουθώ: «Αν υπάρχει μια μέθοδος ή ένα μηχάνημα που μπορεί να με βοηθήσει έστω και στο 1%, τότε θα το δοκιμάσω.» Αυτή η διάθεση για συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή είναι που τους κρατάει στην κορυφή - και αποτελεί πολύτιμο μάθημα για όλους μας.

Οι αθλητές κορυφής δεν στηρίζονται αποκλειστικά στο επιτελείο της ομάδας τους. Συνεργάζονται παράλληλα με εξειδικευμένους επαγγελματίες σε προσωπικό επίπεδο, γιατί είναι αδύνατον μία ομάδα να καλύψει το σύνολο των αναγκών που έχει ένας αθλητής αυτού του επιπέδου. Έτσι, ο καθένας διαθέτει τον προσωπικό του γυμναστή, φυσικοθεραπευτή, διατροφολόγο, ψυχολόγο κ.ά. Όλοι αυτοί οι ειδικοί λειτουργούν συντονισμένα, δημιουργώντας ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του κάθε αθλητή.

Στη σύγχρονη εποχή, το wellness αποτελεί ένα πολυδιάστατο πεδίο που ενδιαφέρει όλο και περισσότερους ανθρώπους. Ως φυσικοθεραπευτής που συνεργάζομαι με ελίτ αθλητές , έχω την ευκαιρία να παρατηρώ από κοντά τις στρατηγικές που ακολουθούν για να διατηρούν την υγεία, την ενέργεια και την απόδοσή τους στο μέγιστο δυνατό επίπεδο. Γνωρίζουν ότι η καθημερινή φροντίδα του σώματος είναι απαραίτητη — και αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη όχι μόνο για την προπόνηση, αλλά και για κάθε πτυχή της συνολικής ευεξίας τους. Από τη διαχείριση του στρες μέχρι τις ρουτίνες αποκατάστασης, οι επιλογές τους είναι στοχευμένες και συνειδητές.

Κορυφαίος φυσικοθεραπευτής της πόλης, με έδρα το Ρίο, ο Θεόδωρος Μπέτσος έχει πολλά να μοιραστεί μέσα από τις συνεργασίες του με δημοφιλείς πρωταθλητές. Παρατηρεί πως οι εξειδικευμένες μέθοδοι που εφαρμόζονται στους αθλητές υψηλού επιπέδου αποδίδουν εξίσου σημαντικά οφέλη και στον μέσο άνθρωπο —σε κάθε άτομο που αναζητά καλύτερη ποιότητα ζωής και φυσική ευεξία απέναντι στο στρες ή στον επίμονο αυχενικό πόνο. Άσκηση, σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης και «new age» πρακτικές είναι πλέον εδώ για να κάνουν πραγματικά τη διαφορά.

Τα οφέλη της άσκησης και η ψυχολογική ευεξία

Τα οφέλη της άσκησης είναι καλά τεκμηριωμένα — από τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης έως την ενίσχυση της ψυχολογίας. Έρευνες δείχνουν ότι η συστηματική φυσική άσκηση μπορεί να επηρεάσει θετικά τη διάθεση, μειώνοντας τα επίπεδα άγχους και καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Η απελευθέρωση ενδορφινών, των γνωστών «ορμονών της ευτυχίας», αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της σωματικής δραστηριότητας. Αν και η έναρξη της άσκησης συχνά φαίνεται δύσκολη, η καθημερινότητα και η κούραση κάνουν το μυαλό να αναβάλλει την ενεργοποίηση. Ωστόσο, μόλις 5 λεπτά άσκησης αρκούν για να ενεργοποιηθεί ο οργανισμός, να βελτιωθεί η διάθεση και να ενισχυθεί η αίσθηση ευεξίας.

Η σημασία της χειροθεραπείας στον αυχενικό πόνο και όχι μόνο

Στην ίδια κατεύθυνση, η εργασία μου με τίτλο «Manual therapy reduces oxidative stress in patients with chronic neck pain: specific points approach» αναδεικνύει τον ρόλο της χειροθεραπείας στη μείωση του πόνου, στη βελτί ωση της λειτουργικότητας και στη μείωση του οξειδωτικού στρες σε ασθενείς με χρόνιο αυχενικό πόνο. Όταν αναφερόμαστε στο αυχενικό σύνδρομο, δεν περιοριζόμαστε σε μία συγκεκριμένη πάθηση, αλλά σε ένα φάσμα συμπτωμάτων που συγκεντρώνονται στην περιοχή του αυχένα: δυσκαμψία, νευραλγία, ζαλάδες, πονο κέφαλοι κ.ά. Κακή στάση σώματος, εκφυλιστικές αλλοιώσεις λόγω ηλικίας, τραυματισμοί και παρατεταμένο άγχος προκαλούν ένα πρόβλημα που απαντάται ολοένα και συχνότερα. Η έρευνα έδειξε ότι η χειροθεραπεία έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις στα επίπεδα του οξειδωτικού στρες — παράγοντα καθοριστικού για τη γενική υγεία των ιστών. Μετά από εννέα συνεδρίες, οι συμμετέχοντες εμφάνισαν βελτίωση στον πόνο και στην καθημερινή λειτουργικότητα, γεγονός που υπογραμμίζει ότι οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην υγεία. Αξιοσημείωτο είναι και το εύρημα ότι οι μέσες τιμές των λιπιδικών υδροϋπεροξειδίων (LOOH) στο αίμα των ασθενών, πριν την παρέμβαση, ήταν 3.3 φορές υψηλότερες από αυτές υγιών ατόμων. Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στα επίπεδα του οξειδωτικού στρες, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεση μεταξύ φυσικοθεραπείας, χειροθεραπείας και γενικής ευεξίας.

Το τελικό συμπέρασμα

Η υποστήριξη της αθλητικότητας και της ευεξίας δεν περιορίζεται μόνο στις σωματικές διαστάσεις. Επεκτείνεται και στη διαχείριση παραγόντων όπως το οξειδωτικό στρες, το οποίο επηρεάζει βαθιά τα κύτταρα και τη συνολική λειτουργία του οργανισμού. Τα δεδομένα από την κλινική πράξη και οι επιστημονικές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η ασκηση και η φυσικοθεραπεία αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της υγείας. Η ενσωμάτωση αυτών των αρχών στην καθημερινότητα μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη σε όλους, ανεξάρτητα από το επίπεδο φυσικής κατάστασης. Η αναγνώριση της σημασίας της ισορροπίας μεταξύ σωματικής και ψυχικής υγείας είναι πλέον αναγκαία για μια ζωή με ποιότητα.

Physiokinesis

Το κέντρο φυσικοθεραπείας Physiokinesis, υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Μπέτσου, παρέχει προηγμένες νευρομυοσκελετικές θεραπείες που βασίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές αποκατάστασης. Απευθύνεται σε ασθενείς με οξείες και χρόνιες παθήσεις αρθρώσεων και σπονδυλικής στήλης, καθώς και σε άτομα που αναρρώνουν μετά από εγχειρήσεις ή υπέστησαν αθλητικές κακώσεις. Επιπλέον, προσφέρει υποστήριξη σε άτομα που αντιμετωπίζουν λειτουργική κόπωση ή μυοσκελετικό πόνο λόγω απαιτητικής καθημερινότητας ή ηλικίας. Η ανακούφιση προσφέρεται μέσω υψηλών υπηρεσιών και υπερσύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη φροντίδα των ασθενών. Ο Θεόδωρος Μπέτσος είναι πιστοποιημένος ορθοπεδικός θεραπευτής με χειρισμούς Manual Therapist OMT και Medical Training Therapist MTT από την International Academy of Medicine. Είναι επίσης ειδικός βελονιστής για τη διαχείριση του μυοσκελετικού πόνου, αναγνωρισμένος από την Ελληνική Φυσικοθεραπευτική Εταιρεία Αλγολογίας (ΕΦΕΑ). Διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στις αθλητικές κακώσεις και ηγείται ενός εξειδικευμένου και υψηλά καταρτισμένου team, που προσφέρει τη βέλτιστη φροντίδα και αποκατάσταση στους ασθενείς.

