Αγρότες: Κλειστός ο κόμβος του Πύργου και η Περιμετρική Πατρών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κλειστός ο κόμβος του Πύργου. Η κυκλοφορία διεξάγεται από τον κόμβο της Αμαλιάδας. Κλειστή παραμένει η Περιμετρική Πατρών μεταξύ των κόμβων Γλαύκου - Κ1 λιμάνι Πάτρας. Η κυκλοφορία εκτρέπεται στο τοπικό δίκτυο.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Ολυμπίας Οδού:

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr