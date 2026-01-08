Αγρότες: Κλειστός ο κόμβος του Πύργου και η Περιμετρική Πατρών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν επιφέρει οι αγροτικές κινητοποιήσεις.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Ολυμπίας Οδού:
Κλειστός ο κόμβος του Πύργου. Η κυκλοφορία διεξάγεται από τον κόμβο της Αμαλιάδας. Κλειστή παραμένει η Περιμετρική Πατρών μεταξύ των κόμβων Γλαύκου - Κ1 λιμάνι Πάτρας. Η κυκλοφορία εκτρέπεται στο τοπικό δίκτυο.
