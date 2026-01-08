Met Cosmetic και My Laser Clinic: Κάνουν τη διαφορά στον χώρο της αισθητικής ιατρικής

Διαβάστε τι είπε ο Στέφανος Μεταξάς στο The Best Magazine που κυκλοφορεί
Στον διαρκώς εξελισσόμενο χώρο της αισθητικής ιατρικής, όπου η καινοτομία συναντά την εξειδικευμένη ιατρική γνώση, τα Met Cosmetic και My Laser Clinic έχουν ήδη κατακτήσει τη δική τους ξεχωριστή θέση. Με ιατρεία σε Αθήνα, Πάτρα, Πρέβεζα, Πύργο, Λευκάδα και Ζάκυνθο και σε αναπτυσσόμενες περιοχές της Περιφέρειας, και με 41 αναγνωρισμένα βρα βεία στον χώρο της Δερματολογίας, της Πλαστική Χειρουργικής, Laser Αποτρίχωσης και Μεταμόσχευσης Μαλλιών. Στο κέντρο αυτής της πορείας βρίσκεται ο Στέφανος Μεταξάς, Ιατρός – CEO & Επιστημονικός Υπεύθυνος του IMG (Iassis Medical Group). Ένας άνθρωπος που τόλμησε να ακολουθήσει μια διαφορετική διαδρομή: να επενδύσει στην Περιφέρεια, να δημιουργήσει πρότυπες ιατρικές δομές εκτός Αθήνας και να αποδείξει ότι η κορυφαία αισθητική ιατρική μπορεί να γεννηθεί και να ανθήσει μακριά από το κέντρο.
«Γιατί ξεκινήσατε από την Περιφέρεια και όχι από την Αθήνα, όπως συνηθίζεται;»
Η επιλογή της Περιφέρειας ήταν βαθιά στρατηγική αλλά και προσωπικά σημαντική. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Περιφέρεια κρύβει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης, με ανάγκες που για χρόνια μένουν ανεκμετάλλευτες. Δεν είναι μόνο το κοινό που ζητά αξιόπιστες και ασφαλείς υπηρεσίες· είναι και η μεγάλη ευκαιρία να αναπτυχθούν κέντρα υψηλού επιπέδου σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «εκτός της πρωτεύουσας».
Η πορεία μου ξεκίνησε το 2009, όταν ανέλαβα CEO του Iassis Medical Group. Δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ιατρείων και δύο πρότυπων κλινικών μονάδων. Με αυτό το δίκτυο διασφαλίσαμε ότι κάτοικοι και επισκέπτες είχαν πραγματική πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Από εκεί και πέρα, η μετάβαση στην αισθητική ιατρική ήταν φυσική. Ήθελα να αποδεί ξω ότι ποιότητα, επιστημονική κατάρτιση και ιατρική συνέπεια μπορούν να προσφερθούν οπουδήποτε, αρκεί να υπάρχει όραμα και ισχυρή βάση.
Η Πάτρα στο επίκεντρο της ανάπτυξης
Η Πάτρα έχει για εμένα ξεχωριστή σημασία. Είναι ο τόπος όπου μεγάλωσα, όπου σπούδασα και όπου διαμόρφωσα τις πρώτες μου επαγγελματικές αρχές. Το να ιδρύσω στην πόλη αυτή ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ολοκληρωμένα Met Cosmetic & My Laser Clinic ήταν μια συνειδητή επιλογή, βαθιά προσωπική αλλά και στρατηγική. Η ανταπόκριση των Πατρινών ήταν συγκλονιστική. Η κλινική μας εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, ενώ αποτέλεσε και το μοντέλο πάνω στο οποίο βασιστήκαμε για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου μας σε Αθήνα, Λευκάδα, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Πύργο.
Σήμερα, η Πάτρα δεν είναι απλώς μια από τις πόλεις όπου δραστηριοποιούμαστε. Είναι στρατηγικός πυλώνας, κέντρο εκπαίδευσης, σημείο ιατρικής και τεχνολογικής εξέλιξης. Στην Πάτρα εδρεύει το Met Cosmetic το οποίο είναι μια πρότυπη κλινική Δερματολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής, και το My Laser Clinic πρότυπη κλινική λέιζερ αποτρίχωσης με κορυφαία ιατρικά μηχανήματα 4ης γενιάς. Μέσα από τη δυναμική ανάπτυξη της Πάτρας και τη σταθερή εμπιστοσύνη του κοινού, είμαστε πλέον έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο μεγάλο βήμα. Στόχος μας είναι εντός του 2026 να δημιουργήσουμε δύο νέους ακόμη χώρους στην Πάτρα, σε αποκεντρωμένες περιοχές που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και αναπτυξιακό ενδιαφέρον.
Παράλληλα, ετοιμάζουμε μία ακόμη στρατηγική επέκταση: την ανάπτυξη των Met Hair Clinics, ενός εξειδικευμέ νου δικτύου που θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στη Μεταμόσχευση Μαλλιών, την αντιμετώπιση της τριχό πτωσης, και τις πλέον σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης μαλλιών. Με σύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους ιατρούς και διεθνή τεχνογνωσία, τα Met Hair Clinics φιλοδοξούν να γίνουν σημείο αναφοράς σε πανελλαδικό επίπεδο. Η ανάπτυξη αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια του οράματός μας: να προσφέρουμε ολοκληρωμένες ιατρικές λύσεις ομορφιάς, υγείας και αποκατάστασης, με εξειδίκευση, τεχνολογία και επιστημονική ακρίβεια, πάντα προσβάσιμες και στην Περιφέρεια.
Τι οδήγησε στη δημιουργία έξι νέων ιατρείων μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα;
Δεν υπάρχει «μυστικό». Υπάρχει όραμα, υπάρχει αφοσίωση και υπάρχει μια σταθερή στρατηγική που βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:
1. Τεχνολογία Αιχμής Στα Met Cosmetic και My Laser Clinic επενδύουμε στα πιο εξελιγμένα Alexandrite laser παγκοσμίως. Η τεχνολο γία που διαθέτουμε —GentleLase Pro®, Arion II 4ης γενιάς και άλλες πλατφόρμες— εξασφαλίζει:
• ασφαλή θεραπεία,
• μέγιστη αποτελεσματικότητα,
• γρήγορα αποτελέσματα, Δεν ακολουθούμε την αγορά· καθορίζουμε τα standards της.
2. Αντιγήρανση με επιστημονικά πρωτόκολλα & εξειδικευμένη ιατρική ομάδα Οι θεραπείες αντιγήρανσης που εφαρμόζουμε βασίζονται σε ιατρικά πρωτόκολλα που έχουν αναπτυχθεί μέσα από πολυετή εμπειρία:
• Fillers και υαλουρονικό,
• Skin boosters,
• Fractional laser,
• RF τεχνολογίες. Κάθε θεραπεία πραγματοποιείται από εξειδικευμένους γιατρούς, με αυστηρή εξατομίκευση για να επιτύχουμε φυσικά, σταδιακά και ασφαλή αποτελέσματα.
3. Body Sculpting με μετρήσιμα αποτελέσματα Το body sculpting έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς τομείς των Met Cosmetic και My Laser Clinic. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως:
• Clatuu Cryolipolysis,
• LPG Endermologie®,
• SliMet EMS,
• RF συστήματα τελευταίας γενιάς. Κάθε θεραπεία εφαρμόζεται με πρωτόκολλα που δίνουν πραγματικά μετρήσιμα αποτελέσματα, όχι απλώς οπτικές βελτιώσεις.
4. Επένδυση στον άνθρωπο
Η ιατρική ομάδα είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο των Met Cosmetic και My Laser Clinic. Προσωπικά επιλέγω τους γιατρούς και συνεργάτες μας. Επενδύουμε διαρκώς στην εκπαίδευσή τους, στην τεχνογνωσία τους και στην ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος που τους επιτρέπει να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.
Τι διαφοροποιεί πραγματικά τα Met Cosmetic και My Laser Clinic από τον ανταγωνισμό;
Η φιλοσοφία μας είναι απλή αλλά ουσιαστική:
Δεν προσφέρουμε υπηρεσίες — προσφέρουμε εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα.
Ολιστική Προσέγγιση
Η εμπειρία ξεκινά πριν από την πρώτη θεραπεία. Με λεπτομερή ιατρική αξιολόγηση, προετοιμασία και καταγραφή των στόχων του κάθε ατόμου.
Επιστημονική Τεκμηρίωση
Όλα τα πρωτόκολλά μας βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα, διεθνείς οδηγίες και αποδεδειγμένη κλινική αποτελεσματικότητα
Διαρκής Εξέλιξη
Η βελτίωση δεν σταματά ποτέ. Εξελίσσουμε συνεχώς τεχνολογίες, εξοπλισμό, πρωτόκολλα και εκπαίδευση.
Καταξιωμένη Ιατρική Ομάδα
Στα Met Cosmetic και My Laser Clinic, η αριστεία στην αισθητική ιατρική στηρίζεται στη βαθιά επιστημονική γνώση και στην εμπειρία της ιατρικής μας ομάδας. Με πολυετή κλινική πορεία και θητεία σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, ο Δρ. Θεοφάνης Σπηλιό πουλος, τ. Δ/ντης της Δερματολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Πατρών είναι Υπεύθυνος του Τμήματος Δερματολογίας. Ο καταξιωμένος Πλαστικός Χειρουργός Παναγιώτης Ντότσικας, είναι Υπεύθυνος του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής. Η Δρ. Βαγιάνα Μπουργά νου, με μεταπτυχιακές σπουδές στο King’s College London και σύγχρονη διεθνή κλινική εμπειρία, εκπροσωπεί τη νέα γενιά δερματο λόγων. Μαζί με την υπόλοιπη ιατρική μας ομάδα, εγγυώνται ασφάλεια, εξειδίκευση και αποτελέσματα υψηλού επιπέδου.
Ποιο είναι το επόμενο βήμα για τα Met Cosmetic και τα My Laser Clinic;
Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας, άνεσης και πολυτέλειας για κάθε επισκέπτη — από την είσοδο μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Με σημαντική εμπειρία στον ιατρικό τουρισμό, διαθέτοντας συνεργασίες με ξενοδοχεία, τουριστικούς φορείς και tour operators, αναπτύσσουμε ένα νέο μοντέλο που συνδυάζει:
• αισθητική ιατρική,
• wellness,
• ταξιδιωτική εμπειρία υψηλού επιπέδου.
Η Ελλάδα μπορεί να γίνει διεθνής προορισμός για ποιοτικές αισθητικές θεραπείες — και εμείς εργαζόμαστε ήδη προς αυτή την κατεύθυνση.
Το μήνυμά σας προς έναν νέο επιχειρηματία στην αισθητική ιατρική;
Να τολμήσει. Να επενδύσει στην ποιότητα, στους ανθρώπους του και στην επιστημονική του βάση. Να χτίσει μια επιχείρηση πάνω σε ηθικές αρχές, σταθερό όραμα και επαγγελματική συνέπεια. Κάθε νέος επιχειρηματίας πρέπει να θυμάται ότι η δύναμη κάθε οργανισμού βρίσκεται στην ομάδα του. Η επιλογή των σωστών συνεργατών και η συνεχής εκπαίδευση δεν είναι απλώς επένδυση - είναι το θεμέλιο για σταθερή ανάπτυξη, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και διαχρονική επιτυχία. Με όραμα, επιμονή και αφοσίωση, όλα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.
Ερμού 51, Πάτρα | Τ: 261 0 224700 | www.met-cosmetic.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr