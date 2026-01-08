Met Cosmetic και My Laser Clinic: Κάνουν τη διαφορά στον χώρο της αισθητικής ιατρικής

Στον διαρκώς εξελισσόμενο χώρο της αισθητικής ιατρικής, όπου η καινοτομία συναντά την εξειδικευμένη ιατρική γνώση, τα Met Cosmetic και My Laser Clinic έχουν ήδη κατακτήσει τη δική τους ξεχωριστή θέση. Με ιατρεία σε Αθήνα, Πάτρα, Πρέβεζα, Πύργο, Λευκάδα και Ζάκυνθο και σε αναπτυσσόμενες περιοχές της Περιφέρειας, και με 41 αναγνωρισμένα βρα βεία στον χώρο της Δερματολογίας, της Πλαστική Χειρουργικής, Laser Αποτρίχωσης και Μεταμόσχευσης Μαλλιών. Στο κέντρο αυτής της πορείας βρίσκεται ο Στέφανος Μεταξάς, Ιατρός – CEO & Επιστημονικός Υπεύθυνος του IMG (Iassis Medical Group). Ένας άνθρωπος που τόλμησε να ακολουθήσει μια διαφορετική διαδρομή: να επενδύσει στην Περιφέρεια, να δημιουργήσει πρότυπες ιατρικές δομές εκτός Αθήνας και να αποδείξει ότι η κορυφαία αισθητική ιατρική μπορεί να γεννηθεί και να ανθήσει μακριά από το κέντρο.

«Γιατί ξεκινήσατε από την Περιφέρεια και όχι από την Αθήνα, όπως συνηθίζεται;»

Η επιλογή της Περιφέρειας ήταν βαθιά στρατηγική αλλά και προσωπικά σημαντική. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Περιφέρεια κρύβει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης, με ανάγκες που για χρόνια μένουν ανεκμετάλλευτες. Δεν είναι μόνο το κοινό που ζητά αξιόπιστες και ασφαλείς υπηρεσίες· είναι και η μεγάλη ευκαιρία να αναπτυχθούν κέντρα υψηλού επιπέδου σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «εκτός της πρωτεύουσας».

Η πορεία μου ξεκίνησε το 2009, όταν ανέλαβα CEO του Iassis Medical Group. Δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ιατρείων και δύο πρότυπων κλινικών μονάδων. Με αυτό το δίκτυο διασφαλίσαμε ότι κάτοικοι και επισκέπτες είχαν πραγματική πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Από εκεί και πέρα, η μετάβαση στην αισθητική ιατρική ήταν φυσική. Ήθελα να αποδεί ξω ότι ποιότητα, επιστημονική κατάρτιση και ιατρική συνέπεια μπορούν να προσφερθούν οπουδήποτε, αρκεί να υπάρχει όραμα και ισχυρή βάση.

Η Πάτρα στο επίκεντρο της ανάπτυξης

Η Πάτρα έχει για εμένα ξεχωριστή σημασία. Είναι ο τόπος όπου μεγάλωσα, όπου σπούδασα και όπου διαμόρφωσα τις πρώτες μου επαγγελματικές αρχές. Το να ιδρύσω στην πόλη αυτή ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ολοκληρωμένα Met Cosmetic & My Laser Clinic ήταν μια συνειδητή επιλογή, βαθιά προσωπική αλλά και στρατηγική. Η ανταπόκριση των Πατρινών ήταν συγκλονιστική. Η κλινική μας εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, ενώ αποτέλεσε και το μοντέλο πάνω στο οποίο βασιστήκαμε για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου μας σε Αθήνα, Λευκάδα, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Πύργο.

Σήμερα, η Πάτρα δεν είναι απλώς μια από τις πόλεις όπου δραστηριοποιούμαστε. Είναι στρατηγικός πυλώνας, κέντρο εκπαίδευσης, σημείο ιατρικής και τεχνολογικής εξέλιξης. Στην Πάτρα εδρεύει το Met Cosmetic το οποίο είναι μια πρότυπη κλινική Δερματολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής, και το My Laser Clinic πρότυπη κλινική λέιζερ αποτρίχωσης με κορυφαία ιατρικά μηχανήματα 4ης γενιάς. Μέσα από τη δυναμική ανάπτυξη της Πάτρας και τη σταθερή εμπιστοσύνη του κοινού, είμαστε πλέον έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο μεγάλο βήμα. Στόχος μας είναι εντός του 2026 να δημιουργήσουμε δύο νέους ακόμη χώρους στην Πάτρα, σε αποκεντρωμένες περιοχές που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και αναπτυξιακό ενδιαφέρον.