Ο 35χρονος δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου αποκάλυψε ανήμερα των Θεοφανίων ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο

Η συγκλονιστική αποκάλυψη
Μέσα από μια δύσκολη προσωπική δοκιμασία, μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε στους συμπολίτες του ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης, ο οποίος αποκάλυψε σήμερα, λίγο μετά την τελετή αγιασμού των υδάτων, ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και πρόκειται να υποβληθεί σε θεραπευτική αγωγή.
Ο 35χρονος δήμαρχος ενημέρωσε τους κατοίκους του νησιού πως θα χρειαστεί να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για ορισμένους μήνες.
«Δυστυχώς θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσω τον καρκίνο, θα πρέπει να φύγω θα πρέπει να είμαι κλεισμένος κοινωνικά για δυο μήνες περίπου, θα κάνω χημειοθεραπείες. Το γραφείο θα είναι ανοιχτό, οι συνεργάτες μου θα είναι εδώ κι εγώ θα πάω να τον πατήσω και να γυρίσω εδώ δίπλα σας» είπε στους κατοίκους, που του ευχήθηκαν περαστικά.
Όπως αναφέρει το aeolos.tv, ο κ. Σινάνης διαγνώστηκε με σάρκωμα στο πόδι, μια σπάνια μορφή καρκίνου.
