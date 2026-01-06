Ο 35χρονος δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου αποκάλυψε ανήμερα των Θεοφανίων ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο

Μέσα από μια δύσκολη προσωπική δοκιμασία, μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε στους συμπολίτες του ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης, ο οποίος αποκάλυψε σήμερα, λίγο μετά την τελετή αγιασμού των υδάτων, ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και πρόκειται να υποβληθεί σε θεραπευτική αγωγή.

Ο 35χρονος δήμαρχος ενημέρωσε τους κατοίκους του νησιού πως θα χρειαστεί να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για ορισμένους μήνες.