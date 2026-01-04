Back to Top
Την ημέρα των Φώτων, ένα όμορφο μεσημεριανό μουσικό ραντεβού στο "Τριών"

Και μετά κάθε Σάββατο μεσημέρι

Την ημέρα των Φώτων, στο "Τριών" θα μας περιμένουν για ένα όμορφο μεσημεριανό μουσικό ραντεβού, με φως, παρέα και αγαπημένες μελωδίες.

Από τις 2:00 το μεσημέρι και μετά!

Μαζί μας:

Σταύρος Δημόπουλος – κιθάρα, τραγούδι

Ανδριάννα Δημητροπούλου – τραγούδι

Γιώργος Καλαμάς – μπουζούκι


ΤΡΙΩΝ
Ναυάρχων 42, Πάτρα
Κρατήσεις: 2610 332 323

Life