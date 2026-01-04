Αγρότες: Συνεδριάζει η πανελλαδική συνέλευση στα Μάλγαρα - Πού υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας

Συνεδριάζει αυτή την ώρα η πανελλαδική συνέλευση των αγροτικών μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για το μέλλον των κινητοποιήσεων του πρωτογενούς τομέα.

Στη συνάντηση συμμετέχουν αντιπροσωπείες αγροτών από μπλόκα όλης της χώρας, καθώς και εκπρόσωποι συνεταιρισμών και αγροτικών συλλόγων, με βασικό στόχο τη λήψη αποφάσεων για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων, που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Περισσότερα από 50 μπλόκα στη σύσκεψη

Οι εργασίες της πανελλαδικής σύσκεψης φιλοξενούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέων Μαλγάρων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από πάνω από 50 μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα. Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιείται καθώς συμπληρώνονται 35 ημέρες από την παράταξη των τρακτέρ σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, τόσο στη Βόρεια όσο και στη Νότια Ελλάδα, αλλά και σε τελωνειακούς σταθμούς στα σύνορα.

Η κωμόπολη των Νέων Μαλγάρων ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και απέχει περίπου 25 χιλιόμετρα δυτικά από το κέντρο της πόλης, σε στρατηγικό σημείο για τις οδικές μεταφορές. Βρίσκεται κοντά στον άξονα της ΠΑΘΕ, που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Αθήνα, ενώ στον σταθμό διοδίων της περιοχής παραμένουν παρατεταγμένα εδώ και πάνω από έναν μήνα τρακτέρ και οχήματα αγροτών και κτηνοτρόφων.

Εκεί συγκεντρώνονται σήμερα άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα από κάθε γωνιά της χώρας, προκειμένου να χαράξουν την επόμενη ημέρα των κινητοποιήσεων.

Το κάλεσμα της επιτροπής των μπλόκων

Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση-κάλεσμα για τη σημερινή σύσκεψη, η επιτροπή των μπλόκων υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων: «Καλούμε τα μπλόκα, με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας και τις περαιτέρω κινήσεις μας. Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ενημέρωση από την ΕΛΑΣ

Την ίδια ώρα, συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων παρέχει η Ελληνική Αστυνομία, ενόψει και της αυξημένης επιστροφής εκδρομέων μετά τις γιορτές. Η ΕΛΑΣ υπενθυμίζει ότι στην ιστοσελίδα της λειτουργεί ειδικό ενημερωτικό μπάνερ με αναλυτικά δελτία και πίνακες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Όσον αφορά την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ισχύουν τα εξής:

Στη Θήβα, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή στο ρεύμα προς Αθήνα από το 100,268 χλμ. (Α/Κ Στρατοπέδου) έως το 75,525 χλμ. (Α/Κ Ριτσώνας), ενώ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από το 75,525 χλμ. έως το 115 χλμ. (Α/Κ Κάστρου).

Στο Κάστρο Βοιωτίας, διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα από το 125,770 χλμ. (Α/Κ Μαρτίνου) έως το 114,815 χλμ. (Α/Κ Κάστρου), ενώ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα.

Στη Λαμία, στο 203ο χιλιόμετρο (Α/Κ Μπράλου), διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή επί τόπου και στα δύο ρεύματα πορείας.