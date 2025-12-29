Πάτρα: Θλίψη για την απώλεια του Θανάση Γκώγκου

Βαθιά θλίψη προκαλεί στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα η είδηση του θανάτου του Θανάση Γκώγκου, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας αποχαιρετά έναν συναγωνιστή με μακρά και ουσιαστική προσφορά στους αγώνες των εργαζομένων.

H σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Με βαθιά θλίψη η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας αποχαιρετά τον συνάδελφο Θανάση Γκώγκο, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 48 του χρόνια, ύστερα από μια αξιοπρεπή και γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση της απώλειάς του μας συγκλονίζει. Πορευτήκαμε μαζί του σε αγώνες, κινητοποιήσεις και στην καθημερινή προσπάθεια ενίσχυσης του εργατικού κινήματος. Για όλους εμάς υπήρξε υπόδειγμα σεμνότητας, σταθερότητας και ανιδιοτελούς προσφοράς.

Η συμβολή του στην προσπάθεια ανασύνταξης και οργάνωσης του συνδικαλιστικού κινήματος υπήρξε καθοριστική. Βρέθηκε στο πλευρό σωματείων και συναδέλφων πανελλαδικά και στην Πάτρα, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην οργάνωση στους χώρους δουλειάς, στην ενίσχυση της συμμετοχής και στη δημοκρατική λειτουργία των εργατικών σωματείων.

Από το 1994 εργάστηκε σε πολλούς χώρους, και αναδείχθηκε σε συνδικαλιστικό στέλεχος στο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, στη διοίκηση της ΓΣΕΕ, ενώ έως σήμερα εκπροσωπούσε τους εργαζόμενους στο ΔΣ της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), απ' όπου κατόρθωνε να υπερασπίζεται τα δίκαια αιτήματα εργαζομένων και ανέργων.

Έμεινε σταθερός και αμετακίνητος απέναντι σε φαινόμενα εκφυλισμού των σωματείων και εργοδοτικών παρεμβάσεων, υπερασπιζόμενος τον ταξικό τους προσανατολισμό.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Θανάση, καλό σου ταξίδι. Η στάση σου και το παράδειγμά σου θα συνεχίσουν να μας καθοδηγούν στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας.