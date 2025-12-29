Πάτρα: Μικρή φωτιά σε γυναικολογικό ιατρείο - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Η εστία εκδηλώθηκε στον χώρο της κουζίνας, χωρίς να υπάρξει εγκλωβισμός ή τραυματισμοί
Μικρή πυρκαγιά σημειώθηκε σε γυναικολογικό ιατρείο στο κέντρο της Πάτρας, επί της οδού Ρήγα Φεραίου, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο της κουζίνας του ιατρείου. Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η εστία να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο, πριν επεκταθεί σε άλλους χώρους.
Στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ δεν υπήρξε εγκλωβισμός ατόμων ούτε αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr