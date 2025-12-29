Πάτρα: Μικρή φωτιά σε γυναικολογικό ιατρείο - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Μικρή πυρκαγιά σημειώθηκε σε γυναικολογικό ιατρείο στο κέντρο της Πάτρας, επί της οδού Ρήγα Φεραίου, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο της κουζίνας του ιατρείου. Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η εστία να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο, πριν επεκταθεί σε άλλους χώρους.

Στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ δεν υπήρξε εγκλωβισμός ατόμων ούτε αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.