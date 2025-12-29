Πόσες θερμίδες και λιπαρά έχουν οι κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα και η βασιλόπιτα

Όσο περνούν οι μέρες, τόσο περισσότερα γλυκά των γιορτών μπαίνουν στο σπίτι μας, αλλά και το στομάχι μας.

Όλοι ξέρουμε κατά βάθος, ότι τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες μας βάζουν σε πειρασμό κάθε χρόνο τέτοια εποχή.

Δείτε τι ισχύει με το κάθε ένα από τα πιο «δημοφιλή» γλυκά των εορτών των Χριστουγέννων, πόσες θερμίδες και πόσα λιπαρά έχουν

Κουραμπιέδες

Το παραδοσιακό γλυκό των Χριστουγέννων, ο κουραμπιές, έχει πολλές θερμίδες και αρκετά λιπαρά, ιδίως κορεσμένα, που θεωρούνται επιβλαβή για το καρδιαγγειακό σύστημα.

Πιο συγκεκριμένα, 1 κουραμπιές βάρους περίπου 40 γρ. περιέχει 240 θερμίδες και 9,2 γρ. λιπαρά.

Οι ειδικοί επιστήμονες της Ένωσης Διαιτολόγων διατροφολόγων επισημαίνουν ότι για μια φορά το χρόνο δεν «χάλασε ο κόσμος», αλλά θα πρέπει η κατανάλωση τους να γίνεται με μέτρο.

Μελομακάρονα

Τα μελομακάρονα είναι πιο υγιεινά σε σύγκριση με τους κουραμπιέδες, επειδή όταν παρασκευάζονται με ελαιόλαδο και όχι με βούτυρο περιέχουν λιγότερα κορεσμένα λιπαρά τα οποία είναι ευεργετικά για το καρδιαγγειακό σύστημα.

Συγκεκριμένα, 1 μελομακάρονο βάρους περίπου 35γρ. περιέχει 190 θερμίδες και 8 γρ .λιπαρά.

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε πως παρά την σχεδόν ίδια θερμιδική αξία των δύο γλυκών, τα μελομακάρονα θεωρούνται πιο υγιεινή επιλογή καθώς προσφέρουν πλούσια αντιοξειδωτική δράση και περιέχουν “καλά” λιπαρά οξέα στον οργανισμό.

Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκλείσετε τους κουραμπιέδες από τη διατροφή σας ή ότι η αυξημένη πρόσληψη μελομακάρονων θα αποβεί υγιεινή διατροφική επιλογή.

Και οι δυο επιλογές δεν παύουν να αποτελούν γλυκά τα οποία αποδίδουν θερμίδες στον οργανισμό, δημιουργώντας ένα θετικό ενεργειακό ισοζύγιο.

Κλειδί στην υπόθεση είναι η κατανάλωση τους με μέτρο και για να μη στερηθείτε τίποτα στις γιορτές και για να μην παρατηρηθεί αύξηση του σωματικού βάρους.

Δεν είναι μόνο τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες όμως…

Δίπλες

Οι δίπλες έχουν σχεδόν 50% λιγότερα λιπαρά. Εάν, μάλιστα, για την παρασκευή τους έχει χρησιμοποιηθεί ελαιόλαδο και όχι σπορέλαιο, τότε θα ενισχύσετε τον οργανισμό σας με μονοακόρεστα λιπαρά οξέα.

Μία δίπλα (45 γρ.) έχει 170 θερμίδες και 4,5 λιπαρά 4,5 γρ.

Μαρόν γλασέ

Ένα κατεξοχήν χειμωνιάτικο γλυκό είναι τα κάστανα σε σιρόπι ζάχαρης ( μαρόν γλασέ). Δεν περιέχουν λιπαρά και έχουν χαμηλότερη θερμιδική αξία από τα υπόλοιπα γλυκά. Επίσης, τα κάστανα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και ιχνοστοιχεία.

Ένα κομμάτι (40 γρ.) περιέχει 75 θερμίδες και σχεδόν μηδαμινά λίπη

Κορμός με σοκολάτα ή κάστανο

Τόσο η τούρτα σοκολάτα όσο και ο κορμός σοκολάτα χαρακτηρίζονται από τους ειδικούς διαιτολόγους ως θερμιδικές «βόμβες» λόγω των πολλών λιπαρών που περιέχουν.

Ένα κομμάτι (100 γρ.) τούρτα σοκολάτα περιέχει 430 θερμίδες και 32γρ λιπαρά.

Λιγότερες θερμίδες περιέχει ο κορμός κάστανο ενώ κρίνεται υγιεινός, αφού περιέχει ιχνοστοιχεία και φυτικές ίνες από τα κάστανα. Ωστόσο πρόκειται για ένα υψηλής θερμιδικής αξίας γλυκό με αρκετά λιπαρά και η κατανάλωση του πρέπει να γίνεται με μέτρο.

Ένα κομμάτι (100 γρ.) κορμός κάστανο έχει 370 θερμίδες και 19γρ.λιπαρά.

Σοκολατάκια

Τα σοκολατάκια (από γνήσια κουβερτούρα) ίσως είναι τα μόνα γλυκά που συστήνουν οι διαιτολόγοι , επειδή είναι πλούσια σε ευεργετικές αντιοξειδωτικές ουσίες. Η περιεκτικότητα της σε στεατικό οξύ, το οποίο έχει την ιδιότητα να με­ταβολίζεται στον οργανισμό ως ευερ­γετικό μονοακόρεστο λιπαρό οξύ την κάνει περισσότερο υγιεινή από όλα τα εορταστικά γλυκά. Οι ειδικοί συστήνουν την κατανάλωση περίπου 10-20 γρ. μαύρης σοκολάτας κάθε ημέρα.

Ένα σοκολατάκι (20 γρ.) περιέχει 110 θερμίδες και μόνο 6,5 γρ. λίπη.

Βασιλόπιτα

Η βασιλόπιτα τύπου κέικ γίνεται με πολύ βούτυρο και πολλά αυγά, με συνέπεια να είναι μεγάλης θερμιδικής αξίας με πολλά λιπαρά, κυρίως κορεσμένα.

Ένα κομμάτι βασιλόπιτα τύπου κέικ (100 γρ.) έχει 350 θερμίδες και 20 γερ. λιπαρά.

Από την άλλη πλευρά η βασιλόπιτα τύπου τσουρέκι θεωρείται καλύτερη επιλογή επειδή για την παρασκευή της απαιτείται 50% λιγότερο βούτυρο ενώ περιέχει πολλά μυρωδικά τα οποία (μαχλέπι, μαστίχα και γλυκάνισο) έχουν και αντιοξειδωτική δράση.

Ένα κομμάτι βασιλόπιτα τύπου τσουρέκι (80 γρ.) έχει 255 θερμίδες και 7,5 γρ, λιπαρά.

Πανετόνε

Το πανετόνε, η υπερπαραγωγή είναι ένα τσουρέκι με γέμιση από σταφίδες, φρούτα και καρύδια, συστατικά τα οποία το «φορτώνουν» με λιπαρά.

Ένα κομμάτι (115 γρ.) περιέχει 405 θερμίδες και 18γρ. λιπαρά.

