Πάτρα: Ακύρωση εμφανίσεων Ορχήστρας Δημοτικής Μουσικής και Δημοτικής Μπάντας λόγω καιρικών συνθηκών

Ο Δήμος ενημερώνει τους πολίτες για αλλαγές στο σημερινό πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η ανακοίνωση της αντιδημαρχίας Πολιτισμού αναφέρει τα εξής:

Από την αντιδημαρχία Πολιτισμού γίνεται γνωστό, ότι η προγραμματισμένη για σήμερα Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου στις 11.00 το πρωί συναυλία της Ορχήστρας Δημοτικής Μουσικής, στη διασταύρωση των οδών Γεροκωστοπούλου και Ρήγα Φεραίου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ματαιώνεται.

Για τον ίδιο λόγο ακυρώνεται και η εμφάνιση της δημοτικής μπάντας στους δρόμους της πόλης, η οποία θα πραγματοποιείτο στις 6.30 το απόγευμα.

Η προγραμματισμένη για τις 5.00 το απόγευμα εκδήλωση με θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά δημοτικού στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, θα διεξαχθεί κανονικά.