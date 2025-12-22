Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων γεωτρήσεων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Υπεγράφη από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΔ, Γιώργο Παναγιωτόπουλο, παρουσία του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου η σύμβαση για το έργο αναβάθμισης των υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων της ΔΕΥΑ Δυμαίων.

Το έργο προϋπολογισμού 148.426,74 ευρώ χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά την αναβάθμιση των υφιστάμενων γεωτρήσεων στο Ματαράγκα και στον Άγιο Νικόλαο Σπάτα με σκοπό την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργίας τους, ώστε να μην παρατηρούνται προβλήματα στην υδροδότηση της περιοχής.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου θα αντικατασταθεί ο εξοπλισμός των γεωτρήσεων με σύγχρονο, νέας γενιάς υψηλού βαθμού απόδοσης, θα εγκατασταθεί λογισμικό παρακολούθησης λειτουργίας των γεωτρήσεων, κ.α.

«Στόχος μας είναι η διασφάλιση επαρκούς, ποιοτικού και ασφαλούς υδροδότησης για τους συνδημότες μας. Παρά τα προβλήματα της ΔΕΥΑΔ, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε σύγχρονες υποδομές με γνώμονα τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων», δήλωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΔ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης τόνισε πως «οι περισσότερες γεωτρήσεις στον Δήμο μας είναι παλιές, όπως και το δίκτυο, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθημερινά προβλήματα στην υδροδότηση των χωριών μας. Η αναβάθμιση των υφιστάμενων γεωτρήσεων είναι προτεραιότητα της ΔΕΥΑΔ».