Πάτρα: Έντονη αντίδραση γονέων για τη συγχώνευση 6ου και 19ου Δημοτικού

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πάτρας εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στη συγχώνευση του 6ου και 19ου Δημοτικού Σχολείου στην Αγία Βαρβάρα, καταγγέλλοντας αποφάσεις που λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς διάλογο με γονείς και εκπαιδευτικούς, και απειλούν την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης και τα δικαιώματα των παιδιών.

"Η Ένωση Γονέων σε ανακοίνωσή της εκφράζει την έντονη ανησυχία και αντίθεσή της απέναντι στη σχεδιαζόμενη συγχώνευση του 6ου και 19ου Δημοτικού Σχολείου στο συγκρότημα της Αγίας Βαρβάρας, η οποία αποτελεί μια ακόμη σκοτεινή και μεθοδευμένη ενέργεια σε βάρος της δημόσιας εκπαίδευσης και των δικαιωμάτων των παιδιών μας.

Πρόκειται για μια απόφαση που φαίνεται να έχει ληφθεί χωρίς επαρκή ενημέρωση, πίσω από κλειστές πόρτες και χωρίς ουσιαστικό διάλογο με γονείς, εκπαιδευτικούς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο λήψης αποφάσεων σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα.

Όπως μας ενημέρωσε ο Σύλλογος Γονέων του 6ου Δημοτικού, οι γονείς ενημερώθηκαν τυχαία, μέσω ανάρτησης σε κοινωνικά δίκτυα.

Η δημιουργία ενός ενιαίου σχολείου άνω των 300 μαθητών, σε κτιριακές υποδομές σχεδιασμένες για δύο 10θέσια σχολεία, και μάλιστα σε μια περίοδο όπου τα σχολεία καλούνται να διαχειριστούν αυξημένα περιστατικά σχολικής και κοινωνικής βίας, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία στην πρόληψη, την εποπτεία και την υποστήριξη των μαθητών.

Εγείρονται σοβαρά ζητήματα όπως:

• Υπερμεγέθεις τάξεις που δυσκολεύουν την ουσιαστική μαθησιακή διαδικασία.

• Περιορισμός της εξατομικευμένης διδασκαλίας και της υποστήριξης μαθητών με διαφοροποιημένες ανάγκες.

• Υποβάθμιση της σχολικής καθημερινότητας και μειωμένες δυνατότητες ασφάλειας, εποπτείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης.

• Ελλιπής τεκμηρίωση της παιδαγωγικής σκοπιμότητας μιας τέτοιας απόφασης.

Απαιτούμε:

1. Την άμεση απόσυρση της απόφασης για συγχώνευση

2. Επίσημη ενημέρωση σχετικά με τους λόγους και τη σκοπιμότητα της συγχώνευσης χωρίς καμία ενημέρωση.

3. Έναρξη θεσμικού διαλόγου με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

4. Διασφάλιση ότι καμία απόφαση δεν θα ληφθεί εις βάρος της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με όρους λογιστικού κόστους. Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί!

Αρνούμαστε να αποδεχθούμε αποφάσεις που θυσιάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και το δικαίωμα των παιδιών μας σε ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες μάθησης.

Καλούμε τους γονείς, τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πάτρας και όλους τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας να σηκώσουμε το ανάστημά μας και να αντιδράσουμε αποφασιστικά.

Σήμερα το 6ο & το 19ο· αύριο κάποιο άλλο.

Μας αφορά όλους.

ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΚΑΜΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ –

ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ" αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.