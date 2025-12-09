Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025.

Κριός

Θα πρέπει να αδράξετε την ευκαιρία καριέρας που θα σας παρουσιαστεί και να μην δειλιάσετε, γιατί πρόκειται για κάτι καθοριστικό για την πορεία της καριέρας σας. Υπάρχει διάχυτος ενθουσιασμός για τα νέα και θαυμαστά που κάνουν την εμφάνιση τους στην ζωή σας! Πανηγυρίστε αλλά καταστρώστε και τα μελλοντικά σας πλάνα με επιμέλεια για να μην πάει χαμένη η ευκαιρία.

Ταύρος

Σήμερα αποφασίζετε να ασχοληθείτε με κάποιες εκκρεμότητες που σας απασχολούσαν το τελευταίο χρονικά διάστημα. Φροντίστε όμως να είστε προσεκτικοί στους χειρισμούς σας και ενήμεροι για την παραμικρή λεπτομέρεια των υποθέσεων. Μια σχέση σας, προς το παρόν επιφανειακή, ίσως να δείχνει σημάδια μιας πιο σοβαρής τροπής. Ελέγξτε την κατάσταση και μην αφήνεστε, γιατί ίσως βρεθείτε κάποια στιγμή προ εκπλήξεων…

Δίδυμοι

Θα υπάρξει ένα κλίμα φιλοσοφικής διάθεσης και σύγχυσης συναισθημάτων, που θα σας κάνουν να νιώσετε ευαίσθητοι, και μια τάση να προσφέρετε. Αφοσιωθείτε στην εργασία σας και μην ξοδεύετε χρήματα άσκοπα. Επωφεληθείτε από τις επαγγελματικές σας γνωριμίες. Η μέρα είναι ιδανική να προωθήσετε τα σχέδια σας.

Καρκίνος

Τα διαπληκτισμοί και οι αντεγκλήσεις στον επαγγελματικό χώρο έχουν πάρει διαστάσεις για κάποιους από εσάς, αυτό όμως πρέπει να σταματήσει γιατί σας βλάπτει. Αισθάνεστε εξ αιτίας αυτού ευάλωτοι, δεν θα πρέπει όμως αυτό να σας εμποδίσει να διεκπεραιώσετε τις προγραμματισμένες δραστηριότητες σας. Προσοχή μόνο σε πιθανά λάθη και παραλήψεις…

Λέων

Κατά παράδοση διατηρείτε καλές σχέσεις με τους γύρω σας, ενώ δεν αρνείστε εύκολα να προσφέρετε την βοήθεια σας στους ανθρώπους σας που την χρειάζονται. Σήμερα ίσως χρειαστεί να στηρίξετε ένα δικό σας άτομο να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες. Η μέρα θα σας θυμίσει κατά την εξέλιξη της ότι θα πρέπει να προνοήσετε και για ενδεχόμενες δύσκολες μέρες που θα ακολουθήσουν. Βάλτε σε τάξη τα οικονομικά σας και ξεκινήστε να αποταμιεύετε, αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Παρθένος

Εάν έχετε μια μακροχρόνια σχέση που αισθάνεστε ότι δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, η σημερινή μέρα θα σας πιέσει να πάρετε αποφάσεις. Σκεφτείτε όμως με καθαρό μυαλό πριν κάνετε κάποιο βήμα που δεν θα είναι αναστρέψιμο. Στο επαγγελματικό σας περιβάλλον ίσως να εξωθηθείτε να πάρετε ρίσκα που δεν θα θέλατε ή που τα φοβόσαστε. Έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και στις δυνατότητες σας.

Ζυγός

Αναμένεται να φορτιστείτε σήμερα με αρκετά εργασιακά προβλήματα ή διάφορα ζητήματα επείγοντα και πιεστικά. Επιτρέψτε την διαίσθηση σας να σας καθοδηγήσει, για να μην λάβετε λανθασμένες αποφάσεις. Φροντίστε επίσης καλύτερα τον εαυτό σας, για να μην εξαντληθείτε. Μακροχρόνιες συγκρούσεις με συνεργάτες, συναδέλφους ή συνεταίρους μπορούν τώρα να επιλυθούν με επιτυχία.

Σκορπιός

Κάποιο άτομο στον εργασιακό χώρο θα προσπαθήσει να σας μειώσει και να σας προσβάλει, κινούμενο καθαρά από αισθήματα ζηλοφθονίας απέναντι σας. Μην του δίνετε σημασία, το περιστατικό είναι ανάξιο λόγου. Μια μικρή κόπωση όμως που ενδεχομένως να αισθανθείτε δεν θα πρέπει να την αγνοήσετε. Ο οργανισμός σας χρειάζεται ξεκούραση. Ελαφρώστε το πρόγραμμα σας από υποχρεώσεις και χαλαρώστε.

Τοξότης

Καλλιτεχνικές ανησυχίες και ενδιαφέροντα απομακρύνουν την σκέψη και την προσοχή σας από την πεζή και πολλές φορές θλιβερή πραγματικότητα και σας ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους. Για να μπορέστε να βγείτε οριστικά από ένα ατέρμονα κύκλο στασιμότητας θα πρέπει να κάνετε κάποια νέα βήματα, ίσως προς διαφορετική κατεύθυνση. Εξετάστε κάθε ενδεχόμενο και ίσως κάπου κοντά να βρίσκεται μια κρυμμένη ευκαιρία.

Αιγόκερως

Η καλή επικοινωνία με τους γύρω σας και μια διπλωματική προσέγγιση των ζητημάτων θα βοηθήσει να διαχειριστείτε συνομιλίες ή διαπραγματεύσεις με επιτυχία. Είναι η ιδανική χρονική στιγμή για επιχειρηματικές επαφές και συνομιλίες, διαπραγματεύσεις και υπογραφή συμβάσεων. Η μέρα προσφέρεται επίσης για μελέτη, καθώς μπορείτε να απορροφήσετε ευκολότερα τις πληροφορίες, όπως και για ταξίδια!

Υδροχόος

Η απήχηση που θα έχετε στην επικοινωνία σας, ίσως και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα είναι μεγάλη και θα σας προσφέρει μια πρώτης τάξης ευκαιρία να προωθήσετε τον εαυτό σας και την δουλειά σας. Ίσως δε να αισθανθείτε ότι έχει έρθει η ώρα για μια ανανέωση και να θελήσετε να παραιτηθείτε από την τρέχουσα δουλειά σας, προκειμένου να μεταπηδήσετε σε κάτι άλλο που θα σας ικανοποιεί περισσότερο. Μην κάνετε όμως βιαστικές κινήσεις, χωρίς να έχετε προετοιμάσει το έδαφος για την μετάβαση σε κάτι καινούργιο.

Ιχθείς

Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και την ορμή να εκπληρώσετε τους στόχους σας σήμερα. Αξιολογήστε σωστά τις ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν και κυνηγήστε το όνειρό σας. Το να φερθείτε όμως ανέντιμα σήμερα και να βλάψετε εσκεμμένα ή μη κάποιο άτομο είναι κάτι που δεν σας τιμά, ακόμη και να το σκεφτείτε. Αφήστε που θα το βρείτε αργά ή γρήγορα μπροστά σας.