Λαμπρός ο εορτασμός του Αγίου Νικολάου στην Πάτρα

Με μεγαλοπρέπεια τιμήθηκε στην Πάτρα η μνήμη του Αγίου Νικολάου, με επίκεντρο τον περικαλλή και ιστορικό κεντρικό ναό της πόλης.

Των ακολουθιών προέστη ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, ο οποίος μίλησε για τη θαυμαστή μορφή του Αγίου και τη συμβολή του στην υπεράσπιση της ορθόδοξης πίστης κατά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλάμβανε δοξολογία για τις Ένοπλες Δυνάμεις της θάλασσας, αγρυπνία, καθώς και ιερές τελετές σε πανηγυρίζοντες ναούς της πόλης.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης αναφφέρει:

Ἐπίκεντρο τοῦ λαμπροῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν πόλη τῶν Πατρῶν, ἦτο ὁ περικαλλὴς καὶ ἱστορικὸς Ἱερός Ναὸς τοῦ Ἁγίου, στὸ κέντρο τῆς πόλεως.

Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος τόσο στὸν μεγάλο πανηγυρικὸ Ἑσπερινό, ὅσο καὶ στὴν Θεία Λειτουργία, μίλησε γιὰ τὸν Ἱεράρχη των Μυρέων, τὸν θαυματοβρύτην Πανάγιον Νικόλαον καὶ ἑστίασε στὴν στεντορεία στάση του γιὰ τὴν προάσπιση τῆς ἀποκεκαλυμμένης ἀπὸ τὸν Θεὸ Ἀληθείας καὶ γιὰ τὴν παρρησία του καὶ θαρραλέα ὁμολογία του ὑπὲρ τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, στὴν Ἁγία καὶ Πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, τὸ 325 μ.Χ, δηλαδὴ 1700 χρόνια πρίν, ἡ ὁποία Σύνοδος κατεδίκασε τὸν αἰρεσιάρχη καὶ σατανοκίνητον Ἄρειο.

Ἐτόνισε δὲ ὀτι πρέπει νὰ τηροῦμε καὶ νὰ κρατήσωμε, ἀλώβητη καὶ ἀκεραία τὴν ἰερά τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας παρακαταθήκην, ὡς ἐδόγμάτισαν οἱ θεοφόροι Πατέρες στὴν Πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο καὶ ὡς ὁ θεηγόρος Νικόλαος μᾶς παρέδωσε.

• Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐτελέσθη ἡ Δοξολογία γιὰ τὴν Ἑορτὴ τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος καὶ τοῦ Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ, παρούσης τῆς τοπικήςἩγεσίας τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καὶ τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, τοῦ Ὑφυπουργοῦ Πολιτισμοῦ κ. Ἰάσονος Φωτήλα, Βουλευτῶν καὶ Ἐκπροσώπων Ἀρχῶν καὶ Φορέων.

• Τὴν νύκτα ἐτελέσθη ἡ Ἱερὰ Ἀγρυπνία, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησία, ἀπὸ τὸν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, Πανοσιολογιώτατο Ἄρχιμ. π. Ἀρτέμιον Ἀργυρόπουλο.

• Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, στὸν Ἑσπερινὸ ἐχοροστάτησε στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Συχαινῶν Πατρῶν καὶ ἀνήμερα ἐχοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν ἐπίσης πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σαραβαλίου.

Καὶ στοὺς δύο Ἱεροὺς Ναούς, ὡμίλησε περὶ τῆς θαυμαστῆς βιοτῆς καὶ πολιτείας τοῦ Ἱεράρχου τῶν Μυρέων Ἁγίου Νικολάου καὶ περὶ τῆς μεγάλης πρὸς τόν Θεὸν παρρησίας του.

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Συχαινῶν, ὁ Θεοφιλέστατος ἐτίμησε, ἐκ προσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου τὸν ἐπὶ πολλὰ ἔτη μὲ ἀφοσίωση στὴν Ἐκκλησία ὑπηρετήσαντα Ἱεροψάλτην κ. Ἀλέξανδρον Γκαβέραν ὡς καὶ τὸν ἐπι πολλὰ ἔτη χρηματίσαντα ἐκκλησιαστικὸν ἐπίτροπον κ. Ἰωάννην Αὐγέρον.