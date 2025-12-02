Χειμερινή καταιγίδα πλήττει τις ΗΠΑ- Προβλήματα σε δρόμους και αεροδρόμια

Σχολεία παραμένουν κλειστά, πολλές πτήσεις έχουν ακυρωθεί
Μια εκτεταμένη χειμερινή καταιγίδα πλήττει τα βορειοανατολικά των ΗΠΑ, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων λόγω έντονης χιονόπτωσης.
Σχολεία παραμένουν κλειστά, πολλές πτήσεις έχουν ακυρωθεί, και οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μόνο σε απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις.
«Εάν δεν χρειάζεται να κυκλοφορείτε στους δρόμους σήμερα, μείνετε σπίτι», συνέστησε ο Άστον Ρόμπινσον Κουκ, μετεωρολόγος στο Κέντρο Προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.. «Στις περιοχές με σφοδρές χιονοπτώσεις, είναι καλύτερα να μην ταξιδεύετε. Εάν, όμως, πρέπει να βγείτε έξω, δώστε στον εαυτό σας πολύ περισσότερο χρόνο».
Σύμφωνα με το AP, η πρώτη μεγάλη χιονοθύελλα του χειμώνα έφτασε στα βορειοανατολικά των ΗΠΑ σήμερα το πρωί, ακριβώς τη στιγμή που οι περιοχές στα Μεσοδυτικά είχαν αρχίσει να... συνέρχονται από την κακοκαιρία που ακολούθησε την Ημέρα Των Ευχαριστιών.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο αεροδρόμιο O' Hare του Σικάγου, το ύψος του χιονιού που έπεσε τις προηγούμενες ημέρες έσπασε το προηγούμενο... ρεκόρ που κρατούσε από το 1951.
Πολικές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σε περιοχές της Νέας Αγγλίας, όπου το χιόνι αναμένεται να περάσει σε ύψος τα 25 εκατοστά. Παράλληλα, θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν το συγκεκριμένο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών.
Στην Πολιτεία του Οχάιο, τα σχολεία έχουν κλείσει, ενώ σημαντικά προβλήματα υπάρχουν στο πολιτειακό οδικό δίκτυο. Μάλιστα, οι τοπικές Αρχές έχουν αναφέρει ήδη μεγάλο αριθμό ατυχημάτων σε κεντρικούς αυτοκινητόδρομους.
Παράλληλα, στην Πενσυλβάνια οι τοπικές αρχές καταβάλουν προσπάθειες για να διατηρήσουν ανοιχτούς τους δρόμους, ενώ υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας στο ανατολικό κομμάτι της πολιτείας.
Επιπλέον, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για χειμερινές καταιγίδες σε πολιτείες όπως η Μασαχουσέτη, το Νιου Χάμσαϊρ, το Βερμόντ, το Μέιν, το Κονέκτικατ και η Νέα Υόρκη πριν από την άφιξη του χιονιού. Χιόνιζε σταθερά την Τρίτη, αν και ορισμένες περιοχές γλίτωσαν τα προβλεπόμενα υψηλά σύνολα.
