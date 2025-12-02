Χειμερινή καταιγίδα πλήττει τις ΗΠΑ- Προβλήματα σε δρόμους και αεροδρόμια

Σχολεία παραμένουν κλειστά, πολλές πτήσεις έχουν ακυρωθεί

Μια εκτεταμένη χειμερινή καταιγίδα πλήττει τα βορειοανατολικά των ΗΠΑ, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων λόγω έντονης χιονόπτωσης. Σχολεία παραμένουν κλειστά, πολλές πτήσεις έχουν ακυρωθεί, και οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μόνο σε απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις. «Εάν δεν χρειάζεται να κυκλοφορείτε στους δρόμους σήμερα, μείνετε σπίτι», συνέστησε ο Άστον Ρόμπινσον Κουκ, μετεωρολόγος στο Κέντρο Προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.. «Στις περιοχές με σφοδρές χιονοπτώσεις, είναι καλύτερα να μην ταξιδεύετε. Εάν, όμως, πρέπει να βγείτε έξω, δώστε στον εαυτό σας πολύ περισσότερο χρόνο».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Snow is absolutely dumping in Brattleboro as of 3 p.m. Tuesday! Still a few more hours to go, at least <a href="https://t.co/I17O37ag1C">pic.twitter.com/I17O37ag1C</a></p>— Matt DiLoreto (@MattMyNBC5) <a href="https://twitter.com/MattMyNBC5/status/1995943341326758274?ref_src=twsrc%5Etfw">December 2, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σύμφωνα με το AP, η πρώτη μεγάλη χιονοθύελλα του χειμώνα έφτασε στα βορειοανατολικά των ΗΠΑ σήμερα το πρωί, ακριβώς τη στιγμή που οι περιοχές στα Μεσοδυτικά είχαν αρχίσει να... συνέρχονται από την κακοκαιρία που ακολούθησε την Ημέρα Των Ευχαριστιών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο αεροδρόμιο O' Hare του Σικάγου, το ύψος του χιονιού που έπεσε τις προηγούμενες ημέρες έσπασε το προηγούμενο... ρεκόρ που κρατούσε από το 1951. Πολικές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σε περιοχές της Νέας Αγγλίας, όπου το χιόνι αναμένεται να περάσει σε ύψος τα 25 εκατοστά. Παράλληλα, θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν το συγκεκριμένο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Πολιτεία του Οχάιο, τα σχολεία έχουν κλείσει, ενώ σημαντικά προβλήματα υπάρχουν στο πολιτειακό οδικό δίκτυο. Μάλιστα, οι τοπικές Αρχές έχουν αναφέρει ήδη μεγάλο αριθμό ατυχημάτων σε κεντρικούς αυτοκινητόδρομους.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">CRITICAL SITUATION in Albany, NY! A tractor-trailer is down on I-90 and responders are on the road in heavy snow. Please MOVE OVER and slow down! <a href="https://twitter.com/hashtag/NYwx?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NYwx</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SnowStorm?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SnowStorm</a> <a href="https://t.co/g2GSnrQmSK">pic.twitter.com/g2GSnrQmSK</a></p>— YallBot (@OfficialYallbot) <a href="https://twitter.com/OfficialYallbot/status/1995948400475287618?ref_src=twsrc%5Etfw">December 2, 2025</a></blockquote>