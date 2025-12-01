Ο νέος Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας, Μάκης Κατσιγιάννης, στον ΟΛΠΑ

Την πρώτη του θεσμική επίσκεψη πραγματοποίησε ο νέος Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας, Μάκης Κατσιγιάννης, στον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα έργα που προχωρούν με σταθερά βήματα τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Κατσιγιάννης είχε εκτενή συζήτηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΠΑ, Παναγιώτη Αναστασόπουλο, για τα μεγάλα έργα που εξελίσσονται και τα οποία φέρουν το αποτύπωμα του κυβερνητικού σχεδιασμού που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας , από την πράσινη μετάβαση μέχρι τις νέες ναυτιλιακές συνδέσεις.

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκαν:

η Patradise Mega Yacht Marina, έργο-ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης και χαρακτηριστικό παράδειγμα του κυβερνητικού πλαισίου που ενθαρρύνει επενδύσεις υψηλής υπεραξίας στον θαλάσσιο τουρισμό,

η ενίσχυση της κρουαζιέρας, με την Πάτρα να επιστρέφει δυναμικά στον μεσογειακό χάρτη χάρη σε στοχευμένες παρεμβάσεις και νέα κίνητρα από το Υπερταμείο,

η διεύρυνση των Ro-Ro συνδέσεων με Ιταλία, Τουρκία, Γαλλία και Αίγυπτο, που αντανακλά τη συνολική στροφή της ελληνικής οικονομίας στη διαμετακόμιση και τα logistics,

οι πράσινες επενδύσεις και τα συστήματα έξυπνου λιμένα, τα οποία χρηματοδοτούνται και θεσμικά στηρίζονται από τις εθνικές πρωτοβουλίες για καθαρή ενέργεια, ψηφιοποίηση και βιώσιμες μεταφορές.

Ο κ. Κατσιγιάννης τόνισε ότι το κυβερνητικό έργο των τελευταίων ετών έθεσε τις βάσεις για να μπορεί η Πάτρα να διεκδικεί ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομία της χώρας.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό πλαίσιο χρηματοδοτήσεων, μεταρρυθμίσεων και στρατηγικής κατεύθυνσης. Γι’ αυτό βλέπουμε σήμερα έργα που προχωρούν, νέες γραμμές που ανοίγουν και την τοπική επιχειρηματικότητα να βρίσκεται ξανά σε τροχιά ανάπτυξης. Ο ΟΛΠΑ είναι πυλώνας της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας και θα γίνει ακόμη πιο ισχυρός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από πλευράς διοίκησης του ΟΛΠΑ επισημάνθηκε ότι η πρόοδος του λιμανιού δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς των ανθρώπων του Οργανισμού, σταθερής πολιτικής βούλησης, επενδύσεων και εκσυγχρονισμού, που ήδη μεταφράζονται σε νέες θέσεις εργασίας, αύξηση διαμετακομιστικού έργου, άνοδο της κρουαζιέρας και ευρύτερη ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με τη ΔΕΕΠ Αχαΐας και τον ΟΛΠΑ να συμφωνούν στη συνέχιση της στενής συνεργασίας, ώστε το λιμάνι της Πάτρας να επιβεβαιώσει τον ρόλο του ως σύγχρονου, πράσινου και δυναμικού κόμβου ανάπτυξης, αντανακλώντας στην πράξη το κυβερνητικό έργο που υλοποιείται σε όλη τη χώρα.