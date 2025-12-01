«Πανεπιστήμια, Προσβασιμότητα και Ειδική Αγωγή» - Ο Γιώργος Παπανδρέου σε εκδήλωση του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Το Παιδεία Youth Forum 2025 του Τομέα Παιδείας ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και η ΠΑΣΠ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, διοργανώνουν την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 στις 16:30, στο κτήριο του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα) θεματική εκδήλωση και workshop με τίτλο: «Πανεπιστήμια, Προσβασιμότητα και Ειδική Αγωγή: Η Συμπερίληψη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

Κεντρική ομιλήτρια: Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Επίτροπος Ε.Ε. & πρ. Υπουργός Παιδείας

Χαιρετισμο θα απευθύνει ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός

Εισαγωγικές παρεμβάσεις:

Σταυρούλα Κουστένη, Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας – Εκπρόσωπος ΕΣΑμεΑ • Γιώργος Τσούμας, Συντονιστής Δικτύου Νεολαίας ΠΑΣΟΚ

Workshop «Πανεπιστήμια & Ειδική Αγωγή – Ίσες Ευκαιρίες»

Συντονίζει ο Πέτρος Παππάς, Βουλευτής και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ατόμων με Αναπηρία και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Πάνος Ηλιόπουλος, Καθηγητής Φιλοσοφικής Παν/μίου Ιωαννίνων

Βασίλης Σκαρβελάκης, Διδάσκων Παν/μίου Κρήτης, Πολιτικός Μηχανικός MSc,MBA, MEdLeadership, Υποψ. Δρ Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομικού σχεδιασμού, FHEA

Γιάννης Αυξεντίου, ΠΑΣΠ – Νομικής Αθηνών

Λευκή Κάγκαλου, ΠΑΣΠ – Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής

Δάφνη Καστανιά – Μέλος Νεολαίας

Λευτέρης Μακρής- ΠΑΣΠ – Παν.Μακεδονία

Workshop «Πανεπιστήμια, Κοινωνική Συνοχή – Προσβασιμότητα»

Συντονίζει η Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής Οικολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Αντώνης Βασιλόπουλος – ΠΑΣΠ Πάτρας

Νικήτας Κακλαμάνης – ΠΑΣΠ Νομικής Αθήνας

Βαγγέλης Καλλιμάνης – ΠΑΣΠ Σάμου

Workshop «Πανεπιστήμια vs Κολλέγια & Συμπερίληψη»

Συντονίζει ο Στέφανος Παραστατίδης, Βουλευτής και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Στέφανος Παρασκευόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλία, Πρώην Αντιπρύτανης Διοίκησης Παν/μίου Θεσσαλία

Μάριος Γαλανόπουλος – ΠΑΣΠ Ιατρικής ΕΚΠΑ

Αριστέα Ευαγγελίδου – ΠΑΣΠ Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

Κώστας Χρονόπουλος – ΠΑΣΠ Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ