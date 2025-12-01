«Πανεπιστήμια, Προσβασιμότητα και Ειδική Αγωγή» - Ο Γιώργος Παπανδρέου σε εκδήλωση του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 στις 16:30, στο κτήριο του ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα.
Το Παιδεία Youth Forum 2025 του Τομέα Παιδείας ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και η ΠΑΣΠ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, διοργανώνουν την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 στις 16:30, στο κτήριο του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα) θεματική εκδήλωση και workshop με τίτλο: «Πανεπιστήμια, Προσβασιμότητα και Ειδική Αγωγή: Η Συμπερίληψη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»
Κεντρική ομιλήτρια: Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Επίτροπος Ε.Ε. & πρ. Υπουργός Παιδείας
Χαιρετισμο θα απευθύνει ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός
Εισαγωγικές παρεμβάσεις:
Σταυρούλα Κουστένη, Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας – Εκπρόσωπος ΕΣΑμεΑ • Γιώργος Τσούμας, Συντονιστής Δικτύου Νεολαίας ΠΑΣΟΚ
Workshop «Πανεπιστήμια & Ειδική Αγωγή – Ίσες Ευκαιρίες»
Συντονίζει ο Πέτρος Παππάς, Βουλευτής και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ατόμων με Αναπηρία και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής
Πάνος Ηλιόπουλος, Καθηγητής Φιλοσοφικής Παν/μίου Ιωαννίνων
Βασίλης Σκαρβελάκης, Διδάσκων Παν/μίου Κρήτης, Πολιτικός Μηχανικός MSc,MBA, MEdLeadership, Υποψ. Δρ Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομικού σχεδιασμού, FHEA
Γιάννης Αυξεντίου, ΠΑΣΠ – Νομικής Αθηνών
Λευκή Κάγκαλου, ΠΑΣΠ – Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής
Δάφνη Καστανιά – Μέλος Νεολαίας
Λευτέρης Μακρής- ΠΑΣΠ – Παν.Μακεδονία
Workshop «Πανεπιστήμια, Κοινωνική Συνοχή – Προσβασιμότητα»
Συντονίζει η Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής
Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής Οικολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αντώνης Βασιλόπουλος – ΠΑΣΠ Πάτρας
Νικήτας Κακλαμάνης – ΠΑΣΠ Νομικής Αθήνας
Βαγγέλης Καλλιμάνης – ΠΑΣΠ Σάμου
Workshop «Πανεπιστήμια vs Κολλέγια & Συμπερίληψη»
Συντονίζει ο Στέφανος Παραστατίδης, Βουλευτής και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής
Στέφανος Παρασκευόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλία, Πρώην Αντιπρύτανης Διοίκησης Παν/μίου Θεσσαλία
Μάριος Γαλανόπουλος – ΠΑΣΠ Ιατρικής ΕΚΠΑ
Αριστέα Ευαγγελίδου – ΠΑΣΠ Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ
Κώστας Χρονόπουλος – ΠΑΣΠ Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
