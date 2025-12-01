Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου

Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους
Σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Θεοκλήτου επισκόπου Λακεδαιμονίας θαυματουργού, Προφήτου Ναούμ, Αγίου Φιλαρέτου ελεήμονος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
Θεόκλητος, Θεοκλήτη
Ναούμ, Ναούμης, Ναόμι, Ναούμα
Φιλαρέτη, Φιλάρετος, Φιλαρέτης
Αρετή, Αρετούσα*
Φαιναρέτη
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS
