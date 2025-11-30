Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για τον θάνατο του δημοσιογράφου, Δημήτρη Χωρίτου

"Σήμερα η δημοσιογραφική οικογένεια και η πόλη της Πάτρας έγιναν φτωχότερες. Ένας άνθρωπος της ενημέρωσης, ο Δημήτρης Χωρίτος, έφυγε από κοντά μας, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Μάχιμος δημοσιογράφος, με πάθος για την αλήθεια και αφοσίωση στο λειτούργημά του, ο Δημήτρης υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, αξιοπρέπεια και ήθος" αναφέρει σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή της η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, και προσθέτει: "Όσοι τον γνωρίσαμε, όσοι τον συναντήσαμε στα ρεπορτάζ της πόλης, ξέρουμε καλά την αγάπη του για την Πάτρα και την αστείρευτη ενέργεια με την οποία κατέγραφε τα γεγονότα.

Στους δικούς του ανθρώπους εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Καλό ταξίδι Δημήτρη".