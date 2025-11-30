Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»
Σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αποστόλου Ανδρέα, Πολιούχου της Πάτρας.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
Ανδρέας, Αντρέας, Ανδρίκος, Αντρίκος, Ανδριάνα, Ανδρούλα, Ανδριανή, Άντρια
Παγκόσμιες ημέρες
Παγκόσμια Ημέρα Αγοραστικής Αποχής
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr