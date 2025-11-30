Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αποστόλου Ανδρέα, Πολιούχου της Πάτρας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ανδρέας, Αντρέας, Ανδρίκος, Αντρίκος, Ανδριάνα, Ανδρούλα, Ανδριανή, Άντρια

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Αγοραστικής Αποχής