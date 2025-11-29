Παράταση για πληρωμή οφειλών στην εφορία έως τη Δευτέρα

Παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής κάθε είδους βεβαιωμένων υποχρεώσεων και ρυθμίσεων έως τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Όπως επισημαίνεται, η απόφαση ελήφθη λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στα συστήματα πληρωμών των τραπεζών την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία έληγε η προθεσμία για την εξόφληση φορολογικών οφειλών.

Τα προβλήματα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση πληρωμών από πολλούς πολίτες, γεγονός που οδήγησε στην παράταση της προθεσμίας για την τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι προσαυξήσεις που έχουν ήδη υπολογιστεί ή ενδέχεται να υπολογιστούν από το κλείσιμο της Παρασκευής έως και τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου θα διαγραφούν.