Σοφία Καρβέλα για την απεξάρτηση από το αλκοόλ: «Οι γιορτινές ημέρες είναι δύσκολες»

Με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών, η Σοφία Καρβέλα έστειλε μέσα από τα social media ένα προσωπικό και συγκινητικό μήνυμα προς όσους παλεύουν με τον αλκοολισμό.

Η σχεδιάστρια, που ζει μόνιμα στις ΗΠΑ, υπογράμμισε ότι οι γιορτές συχνά αποτελούν περίοδο έντονης δοκιμασίας για όσους αντιμετωπίζουν θέματα εξάρτησης, καλώντας τους ν' αναζητήσουν υποστήριξη.

«Αν δυσκολεύεσαι αυτήν την ημέρα περισσότερο από το συνηθισμένο επειδή είναι Ημέρα των Ευχαριστιών και αυτές οι γιορτινές μέρες μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς, πριν βρεθείς να βυθίζεσαι ακόμη πιο βαθιά στην απόγνωση, πήγαινε σε μια συνάντηση όπως πηγαίνω κι εγώ ή μπες σε μία διαδικτυακά», έγραψε.

Η ίδια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την πορεία της και για τους ανθρώπους που τη στηρίζουν. «Είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ σήμερα και μπορώ να απολαμβάνω χρόνο με αγαπημένους ανθρώπους. Αν μπορείς να ταυτιστείς, θυμήσου να κάνεις μια παύση αν θέλεις να φας πολύ ή να στερηθείς».

Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Στέλνω αγάπη στους ανθρώπους μου και ευγνωμοσύνη στην κοινότητα που μπορεί να με αγαπήσει όταν εγώ δεν μπορώ να αγαπήσω τον εαυτό μου».

Η Σοφία Καρβέλα έχει μιλήσει επανειλημμένα για τον αγώνα της με τον αλκοολισμό. Το 2008, εισήχθη σε κέντρο αποτοξίνωσης, όπου παρέμεινε 33 ημέρες στην πρώτη φάση της θεραπείας της. Έκτοτε έχει καταφέρει να διατηρεί σταθερή νηφαλιότητα, με το 2025 να σηματοδοτεί 17 χρόνια χωρίς αλκοόλ.