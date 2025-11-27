Αντώνης Κουνάβης: τραγελαφικά όσα συνέβησαν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία- Παραμένω στρατιώτης της Ν.Δ

"Τα όσα τραγελαφικά συνέβησαν με την ηλεκτρονική ψηφοφορία είμαι σίγουρος πως δεν ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία" αναφέρει μεταξύ άλλων ο Αντώνης Κουνάβης στον απόηχο των εσωκομματικών εκλογών της ΝΔ και στην Αχαΐα.

Σε ανάρτησή του, ο πρώην Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας ΝΔ τονίζει επίσης ότι παραμένει " πιστός στρατιώτης της παράταξης" και εύχεται στη νέα Διοίκηση της ΔΕΕΠ καλή επιτυχία, καθώς και να "να προσπαθήσει να ανεβάσει ένα σκαλοπάτι τη Νέα Δημοκρατία από εκεί που την αφήνω εγώ".

Αναλυτικά αναφέρει:

Φίλες κ φίλοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την συμμετοχή σας στις εσωκομματικές εκλογές τιμώντας το πρόσωπο μου στην φυσική κάλπη της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, με το 75%.

Φίλες και φίλοι για τα όσα τραγελαφικά συνέβησαν με την ηλεκτρονική ψηφοφορία είμαι σίγουρος πως δεν ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία. Όπως είμαι σίγουρος, η παράταξη θα λάβει εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να μην ξανασυμβούν.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον πρώην Γραμματέα πολιτικής επιτροπής Παύλο Μαρινάκη, τον Γραμματέα πολιτικής επιτροπής Κώστα Σκρέκα, αλλά κυρίως τον Γραμματέα οργανωτικού και Δ/ντη του προέδρου Στέλιο Κονταδάκη, για την άριστη συνεργασία που είχαμε αυτά τα χρόνια με αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία να είναι μετά από 50 χρόνια πρώτη πολιτική δύναμη στην Αχαΐα.



Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους βουλευτές, πολιτευτές ,εθελοντές και όλους τους συνεργάτες μου σε αυτό το όμορφο ταξίδι και τις επιτυχίες που είχαμε.

Κλείνοντας δηλώνω πως παραμένω πιστός στρατιώτης της παράταξης δίπλα στον Ηγέτη μας Κυριάκο Μητσοτάκη για μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα.

Εύχομαι καλή επιτυχία στην νέα ΔΕΕΠ και να προσπαθήσει να ανεβάσει ένα σκαλοπάτι τη Νέα Δημοκρατία από εκεί που την αφήνω εγώ.