Η Εισαγγελία του Μιλάνου ζητά τη φυλάκιση της Κιάρα Φεράνι για υπόθεση παραπλανητικής φιλανθρωπίας

Η εισαγγελία του Μιλάνου εισηγήθηκε την επιβολή ποινής φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών στην Κιάρα Φεράνι, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαδικασίας για υπόθεση φερόμενης απάτης.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες περί παραπλανητικής προώθησης του παραδοσιακού γλυκού «Pandoro» και των πασχαλινών αυγών «Dolci Preziosi», τα οποία είχαν παρουσιαστεί ως προϊόντα με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της προδικαστικής ακρόασης ενώπιον του δικαστή Ίλιο Μαννούτσι Πατσίνι, η εισαγγελία υποστήριξε ότι οι καμπάνιες προώθησης των συγκεκριμένων προϊόντων μεταξύ 2021 και 2022, οι οποίες έγιναν μέσω της εταιρείας της influencer, παρουσιάστηκαν ως συνδεδεμένες με δύο ξεχωριστές φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, χωρίς όμως αυτό να ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα.

Μαζί με τη Φεράνι, ο αναπληρωτής εισαγγελέας Ευγένιο Φούσκο ζήτησε την ίδια ποινή για τον τότε στενό συνεργάτη της, Φάμπιο Μαρία Νταμάτο. Για τον Φραντσέσκο Καννίλο, πρόεδρο της Cerealitalia, ζητήθηκε ποινή ενός έτους.

Η επόμενη συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 5 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, συνολικά, μεταξύ των προστίμων της Ιταλικής Αρχής Ανταγωνισμού και των απαιτήσεων για αποζημιώσεις, η Κιάρα Φεράνι έχει ήδη καταβάλει 3,4 εκατομμύρια ευρώ, πριν καν το δικαστήριο εισέλθει στην ουσιαστική φάση της δίκης.

Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ζητήσει να υπαχθούν στη διαδικασία του σύντομου δικαστικού δρόμου, ο οποίος προβλέπει μείωση της ποινής κατά ένα τρίτο. Η συνολική ποινή μπορεί επίσης να μειωθεί λόγω των ήδη καταβληθέντων αποζημιώσεων και του γεγονότος ότι όλοι είναι καθαροί ποινικού μητρώου.

Η Κιάρα Φεράνι ήταν παρούσα στη δικαστική αίθουσα το πρωί της Τρίτης (25/11), έχοντας εισέλθει πριν από το επίσημο άνοιγμα για να αποφύγει την προσέλευση φωτογράφων.

Σε σύντομη δήλωσή της τόνισε: «Ό,τι κάναμε, το κάναμε καλή τη πίστει».

Η υπόθεση απάτης με την Κιάρα Φεράνι

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η influencer φέρεται να παραπλάνησε τους καταναλωτές και, μέσω των δύο εμπορικών καμπανιών, να αποκόμισε παράνομο όφελος περίπου 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και ανυπολόγιστα οφέλη «από την προβολή της εικόνας» της.

Ειδικότερα, η καμπάνια σε συνεργασία με την εταιρεία Balocco φέρεται να παραπλάνησε «έναν αδιευκρίνιστο αριθμό αγοραστών», οι οποίοι πίστεψαν ότι αγοράζοντας το προϊόν Pink (κέικ τύπου pandoro) στην τιμή των 9,37 ευρώ αντί των 3,68 ευρώ του συνηθισμένου προϊόντος θα συνέβαλαν στη συγκέντρωση χρημάτων για το νοσοκομείο Regina Margherita του Τορίνο.

Η συμφωνία, όμως, σύμφωνα με την εισαγγελία, ήταν διαφορετική: οι εταιρείες της Φεράνι εισέπραξαν λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ για την προώθηση μέσω Instagram της φιλανθρωπικής δράσης, για την οποία η Balocco είχε διαθέσει 50.000 ευρώ υπέρ του νοσοκομείου, ανεξάρτητα από τις πωλήσεις.

Ένα ενδεχόμενο «λάθος στην επικοινωνία» που, σύμφωνα με τις Αρχές, φαίνεται πως επαναλήφθηκε και στη δεύτερη περίπτωση που διερευνάται.