Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30/11/2025

Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χήρας ΑΝΑΣΤ. ΜΠΙΡΜΠΑΝΑΓΟΥ ΕΤΩΝ 88 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΟΦΙΑ ΜΠΙΡΜΠΑΝΑΓΟΥ, ΜΑΥΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΓΙΑΓΙΑΣ, ΑΔΕΛΦΗΣ κ ΘΕΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΜΑΚΗ ΕΤΩΝ 94 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α : ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΕΚΟΥΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ Τ Α Ε Γ Γ Γ Ο Ν Ι Α : ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΛΕΝΗ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ κ ΣΤΕΛΛΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΛΑΪΑ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Η : ΛΥΔΙΑ Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α: ΗΛΙΑΣ κ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΗΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ *ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΑΔΕΛΦΗΣ κ ΘΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ χήρας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΝΤΟΥ ΕΤΩΝ 85 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ Η Α Δ Ε Λ Φ Η : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ *ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357. --------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Συχαινών, τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΠΑΝ. ΜΥΡΟΥ Παρακαλούμε όλους, όσους τιμούν την μνήμη του, όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η σύζυγος: Δήμητρα Τα τέκνα: Αναστασία & Ιωάννης, Αθανασία & Φώτιος Τα εγγόνια: Αντώνης, Δήμητρα, Χαράλαμπος, Άννα Οι λοιποί συγγενείς. ----------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας, τεσσρακονθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚ. ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ Η σύζυγος: Βασιλική Τα τέκνα: Αικατερίνη & Γεώργιος Ζάχος, Νικόλαος & Παναγιώτα Γιαλέρνιου Τα εγγόνια: Οδυσσέας, Βασιλική-Ζωή, Γεώργιος, Φίλιππος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς. --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 8:30 πμ στον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡ. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 95) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΒΙΚΥ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΔΩΡΑ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΝΕΤΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ & ΛΕΣΛΙ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 - 11 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ ΤΕΡΨΗΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΚΚΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ ΣΑΚΚΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΙΨΙΟΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ (ΕΤΩΝ 78) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ. Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΖΑΝΝΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΙΣΑΒΕΤ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, ΕΙΡΗΝΗ & ΛΟΥΚΑΣ ΤΖΕΜΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ. ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ & ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗ (ΕΤΩΝ 84) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΩΡΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ. Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΜΑΝΘΑ, ΣΩΤΗΡΗΣ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 29/11/2025 ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΘΑΝ. ΤΖΙΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 79 Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις Η σύζυγος: Βούλα Τα παιδιά του: Θάνος & Μαρίνα Τζιουροπούλου, Γιάννα & Μιχάλης Ρουμπείδη, Μαίρη & Γεώργιος Καραβούλιας Τα αδέλφια του: Βαγγέλης & Μόσχα Τζιουροπούλου, Αριστέα & Ανδρέας Ζαμάνης Τα εγγόνια του Τα δισέγγονα του Τα ανίψια του Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Α' Γραφείο Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501, Β' Γραφείο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, Αίγιο, τηλ.: 26910 27444, κιν.: 6932 885964. ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 29/11/2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλείκων Πατρών, ετήσιο & εξάμηνο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής των πολυαγαπημένων μας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΡΕΚΛΑ) ΕΤΩΝ 81 ΕΤΩΝ 80 Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις Τα αδέλφια τους Τα εγγόνια τους Τα δισέγγονα του Τα ανίψια τους Οι λοιποί συγγενείς. *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Α' Γραφείο Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501, Β' Γραφείο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, Αίγιο, τηλ.: 26910 27444, κιν.: 6932 885964. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ {ΕΤΩΝ 85} ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΓΚΟΥΝΤΑΝΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ TA ΑΔΕΛΦΙA: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑΝΗ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

email: [email protected] -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗ ΘΕΜ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ {ΕΤΩΝ 71} ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 NOEMBΡIOY 2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡO ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΙΩΑΝ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 78) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

email: [email protected] ------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Tελούμε το Σάββατο 29-11-2025 και ώρα 8.30 π.μ., ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού & θείου ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΕΤΩΝ: 72 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αναστασία ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Απόστολος Τσαπικούνης, Κωνσταντίνος Τσαπικούνης, Γεώργιος & Γεωργία Τσαπικούνη, Γεράσιμος & Ντίνη Τσαπικούνη ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Φώτης Τσαπικούνης, Κωνσταντίνος Τσαπικούνης, Διονύσιος Τσαπικούνης ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αχιλλέας, Ελένη, Ιάσονας ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 29-11-2025 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΑΝΝΑΣ ΘΕΟΔ. MAPKOY ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΘ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ - ΕΤΩΝ 72 ΣΥΝ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΡΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΟΥΛΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΝΙΤΣΑ (χήρα) ΑΓΓ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΑΝΝΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30/11/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΑΝΤΖΙΚΟΣ) ΕΤΩΝ 92 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΔΕΒΑΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΑΡΙΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΕΥΗ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 - 11 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΙΑΚΚΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 30/11/2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας Πατρών 40/θημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΜΑΡΙΑΣ (χήρα) ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 80 Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις Τα παιδιά της: Παναγιώτης & Βικτωρία Χριστοπούλου, Ασήμω Χριστοπούλου Τα εγγόνια της: Ανδρέας, Ιωάννα, Μαρία, Βασιλική Τα αδέλφια της Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς. *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Α' Γραφείο Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501, Β' Γραφείο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, Αίγιο, τηλ.: 26910 27444, κιν.: 6932 885964. ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 30/11/2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λακκόπετρας, 40/θημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 85 Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις Η σύζυγος: Ουρανία Τα παιδιά του: Γεώργιος & Μαρία Παρασκευοπούλου, Δημήτριος & Γεωργία Παρασκευοπούλου, Νικολίτσα & Δημήτριος Κουκουτσης Τα εγγόνια του Τα αδέλφια του Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Α' Γραφείο Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501, Β' Γραφείο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, Αίγιο, τηλ.: 26910 27444, κιν.: 6932 885964. --------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αβύθου (Αιγιαλείας) τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ Ε.Β.Ο - ΕΤΩΝ (64) Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις

Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά του: Ιωάννης & Δήμητρα Ποιμενίδη, Μαρία & Χαράλαμπος Μουτούσης, Αλέξανδρος Ποιμενίδης & (η μνηστή) Σίσσυ Πολυζώη. Τα εγγόνια του: Θωμάς, Στυλιανός, Δημήτρης, Γεώργιος, Ελένη Τα αδέλφια του: Παναγιώτης & Μαρία Ποιμενίδη, Χαράλαμπος Ποιμενίδης Οι εξάδελφοι Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Α' Γραφείο Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501, Β' Γραφείο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, Αίγιο, τηλ.: 26910 27444, κιν.: 6932 885964. -------------------