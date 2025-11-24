Βραβεύσεις στις Πατρινές δημοσιογράφους από τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο «Δανιηλίς»

Άκρως ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα εξαιτίας της δραματικής μείωσης των γεννήσεων.

Οι αριθμοί μαρτυρούν ότι το δημογραφικό αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας καθώς ο πληθυσμός της χώρας μας γερνάει.

Τα παραπάνω ανέφερε η γνωστή δημοσιογράφος Χριστίνα Λαμπίρη, η οποία ήταν κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση με θέμα: «Ο ρόλος των Ελληνίδων Δημοσιογράφων στην ανάδειξη του Δημογραφικού» που διοργάνωσε ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πατρών Πατρών «Δανιήλις» το βράδυ του Σαββάτου (22/11), στο πλαίσιο του 28ου Forum Ανάπτυξης.

Η κα Λαμπίρη παρουσίασε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με τα οποία οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το 2024 ήταν μόλις 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια), αριθμός μειωμένος κατά 4,2% σε σχέση με το 2023 που ήταν 71.455 (36.622 αγόρια και 34.833 κορίτσια).

Μάλιστα, όπως είπε, ήταν η χειρότερη χρονιά για την χώρα μας, ενώ τα επόμενα χρόνια οι προβλέψεις θα είναι ακόμα πιο δραματικές.

Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση αλλά και ο έλεγχος στην εξουσία, που αποτελεί αποστολή των δημοσιογράφων, είναι κομβικής σημασίας για να αντιμετωπιστεί ένα μείζονος σημασίας κοινωνικό ζήτημα, τόνισε η κα Λαμπίρη, καλώντας τους αρμοδίους να παρέμβουν δραστικά και στοχευμένα. Κάλεσε επίσης τις γυναίκες δημοσιογράφους της Πάτρας να συμβάλλουν στην ανάδειξη των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σήμερα οικογένειες μέσα από τα ρεπορτάζ τους αλλά και την άσκηση πίεση προς την κεντρική εξουσία για την λήψη μέτρων που θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.

Στον χαιρετισμό της η Πρόεδρος του Ομίλου Δήμητρα Χρυσανθοπούλου ευχαρίστησε την κα Λαμπίρη για την παρουσία και την εμπεριστατωμένη προσέγγιση και υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που έχουν οι γυναίκες που υπηρετούν τον χώρο της ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αλλά και ως μοχλός πίεσης για λήψη μέτρων. «Οι γυναίκες δημοσιογράφοι φωτίζουν και εμπνέουν» ανέφερε.

Βραβεύσεις γυναικών δημοσιογράφων της Πάτρας

Ο Όμιλος αποφάσισε να τιμήσει τις γυναίκες δημοσιογράφους της Πάτρας για την προσφορά τους.

Ειδικότερα, βραβεύτηκαν (κατά αλφαβητική σειρά) οι: Ελένη Ασημακοπούλου, Μαρία Ανδριέλλου, Ελένη Γεωργοπούλου, Γεωργία Καραλή (η οποία είναι η πρώτη γυναίκα δημοσιογράφος της Πάτρας), Κρίστυ Κουνινιώτη, Δήμητρα Μπαλαφούτη, Λίνα Μπάστα, Άντυ Μπακοπούλου, Μαρία Ορφανού, Νατάσσα Πατρινού, Μαρία Σιορώκου, Εύα Στρατή, Αγγελική Σπυροπούλου, Μιμίκα Χριστοδουλοπούλου. Οι τιμώμενες αναγνώρισαν το σημαντικό εθελοντικό έργο του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πατρών, δίνοντας παράλληλα το δικό τους στίγμα για τη σπουδαιότητα του δημογραφικού προβλήματος, για το ρόλο της μητρότητας αλλά για τις δυσκολίες του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, καταθέτοντας την αγάπη για το λειτούργημά τους.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Γεωργία Ντάτσικα, η οποία αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλει η Περιφερειακή Αρχή για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Εξήρε το έργο και την δράση του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πατρών δηλώνοντας πως στηρίζει έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που αναδεικνύει τα κοινωνικά ζητήματα, ενισχύει την οικογένεια και δίνει φωνή σε γυναίκες που προσφέρουν καθημερινά στο δημόσιο διάλογο, συγχαίροντας τις Πατρινές δημοσιογράφους για το έργο και τη διαδρομή τους.

Το «παρών» έδωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Τάκης Παπαδόπουλος, ο οποίος αναγνώρισε το δύσκολο έργο των δημοσιογράφων και ειδικότερα των γυναικών που μοχθούν για την αντικειμενική και έγκριτη ενημέρωση.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανε η Έφη Αναλυτή, ενώ παραβρέθηκαν μέλη και φίλοι του Ομίλου, καθώς επίσης εκπρόσωποι γυναικείων εθελοντικών οργανώσεων της Πάτρας.