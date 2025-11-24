Δημήτρης Αβραμόπουλος: Παντρεύτηκε ο γιος του στη Μητρόπολη Αθηνών

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έζησε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βράδυ το Σάββατο (22/11/2025), καθώς ο γιος του, Φίλιππος, ενώθηκε με τη γυναίκα που αγαπά σε τελετή στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Ο πρώην υπουργός, εμφανώς περήφανος και χαρούμενος, απολάμβανε τη σημαντικότερη στιγμή στη ζωή του γιου του. Σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno» του Mega, στο γάμο δεν παραβρέθηκαν πολιτικά πρόσωπα, έπειτα από επιθυμία του ζευγαριού, ώστε η τελετή να μην λάβει μεγάλη δημοσιότητα.

Ακολούθησε η γαμήλια δεξίωση με το γλέντι να κρατάει μέχρι τις 09.00 το πρωί της Κυριακής (23-11-2025).

Ο Φίλιππος Αβραμόπουλος είναι ο πρωτότοκος γιος του πρώην Ευρωπαίου Επίτροπου και της Βίβιαν Σπανούδη, οι οποίοι έχουν έναν ακόμη γιο, τον Ιάσονα, που είναι τρία χρόνια μικρότερος.