Τάιλερ σε Τσίπρα για την «Ιθάκη»: «Μην χρησιμοποιείς το όνομά μου για διαφήμιση»

Για στον Στέφανο Κασσελάκη, στο βιβλίο του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει πως προσπάθησε να τον αποθαρρύνει από το να βάλει υποψηφιότητα
Απάντηση στην αναφορά που κάνει στο βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας δίνει με ανάρτησή του στο Instagram ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ Μακμπέθ.
Ο Τάιλερ Μακμπέθ ζητά από τον Αλέξη Τσίπρα να μην χρησιμοποιεί το όνομά του «για οποιονδήποτε σκοπό μάρκετινγκ ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο του, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.
«Με όλο τον σεβασμό, ζητώ να χρησιμοποιείται το όνομά μου για οποιονδήποτε σκοπό μάρκετινγκ ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο σας. Με θερμούς χαιρετισμούς, Τάιλερ», γράφει στην ανάρτησή του ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη.
Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε μία συζήτηση ανάμεσα στη Μπέττυ Μπαζιάνα και τον Τάιλερ Μακμπέθ. Όπως περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας μετά από μία συνάντηση που είχαν οι 4 τους, η σύζυγός του σχολίασε πως ο Στέφανος Κασσελάκης «θα φάει τα μούτρα του».
Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται αναλυτικά στη συζήτηση γράφοντας πως ο Τάιλερ Μακμπέθ είπε στην Μπέττυ Μπαζιάνα πως θέλουν να αποκτήσουν παιδί αλλά αγωνιούν για το πως θα το μεγαλώσουν στο Μέγαρο Μαξίμου.
