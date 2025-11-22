28ο Forum Ανάπτυξης: «Όταν οι Κρίσεις Γίνονται Νέα Κανονικότητα: Λύσεις για μια Δίκαιη και Ασφαλή Κοινωνία»

Σε μια αίθουσα αποτελούμενη από κοινό όλων των ηλικιών και παρουσία αντιπροσωπείας μαθητών τριών Λυκείων πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του 28ου Forum Ανάπτυξης με θέμα «Διαχείριση Κρίσεων και Ασφάλεια: Πολιτικές Ανθεκτικότητας και Προστασία Ευάλωτων Πληθυσμών».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απηύθυνε χαιρετισμό η Μαρία Βουτσινά, επικεφαλής του Europe Direct Δυτικής Ελλάδας.

Στην πρώτη ενότητα αναπτύχθηκε το θέμα «Θεσμική και Πολιτική Προσέγγιση της Ανθεκτικότητας» με ομιλητές: την Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός δικτύου προστασίας έναντι στις υγειονομικές απειλές, αλλά και να έχουν μεγαλύτερη προσβασιμότητα κυρίως οι ευάλωτες ομάδες, παρουσιάζοντας το παράδειγμα των κινητών μονάδων υγείας.

Η Ευαγγελία Γεωργίτση από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συνδέθηκε διαδικτυακά με την αίθουσα του 28ου Forum Ανάπτυξης και ανέπτυξε το θέμα «Ευρωπαϊκές πολιτικές ανθεκτικότητας, πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων», αναφερόμενη στην ειδική μέριμνα που έχουν ανάγκη περισσότερο οι ευάλωτες ομάδες, για μια δίκαιη και ασφαλή Ευρώπη.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, που μίλησε για τη διαχείριση κρίσεων και την κοινωνική συνοχή από τη σκοπιά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: «Είναι μεγάλο το καθήκον να προστατεύουμε ανθρώπινες ζωές. Ο κόσμος απευθύνεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για βοήθεια. Το κράτος είναι μακριά για την Περιφέρεια και τις τοπικές κοινωνίες».

Στη δεύτερη ενότητα με θέμα «Επιστημονική & Κοινωνική Διάσταση της Ανθεκτικότητας», ο Απόστολος Βανταράκης, Καθηγητής Υγιεινής, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ποιότητας Ζωής, ανέπτυξε το θέμα «Δημόσια υγεία, υγειονομικοί κίνδυνοι, ετοιμότητα συστημάτων», αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις 10 κορυφαίες προκλήσεις της δημόσιας υγείας (COVID-19, φτώχεια, ψυχική υγεία κ.ά.) και στο πλαίσιο δίκαιης και ίσης πρόσβασης που περιλαμβάνει: ισότητα στην πρόσβαση, ισότητα και δικαιοσύνη στις παροχές και στη στόχευση ευάλωτων.

Η Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΙΝΖΕΒ, Επικεφαλής Ομάδας Συντονισμού EU Climate Pact, Οργανισμός Αντένα στην Ελλάδα του Energy Poverty Advisory Hub, έκανε ξεκάθαρο ότι οι «πολλαπλές κρίσεις είναι πλέον η νέα κανονικότητα», αναπτύσσοντας το θέμα «Περιβάλλον, συμμετοχικότητα και ενεργοί πολίτες στην ανθεκτικότητα».