Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 23 και τη Δευτέρα 24/11/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΕΟΔ. ΤΣΑΜΗ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε την Κυριακή 23-11-25 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Μπάλα Πατρών.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΣΤΑΥΡΟΣ & ΖΩΗ ΤΣΑΜΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΛΑΜΠΡΟΥΛΑ ΤΣΑΜΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΜΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΧΗΡ. ΒΑΣ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
{ΕΤΩΝ 89}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 12 Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΑΛΑΠΑ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 / 11 / 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 12:00 Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΛΑΠΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ.) ΝΤΑΛΑΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ.) ΝΤΑΛΑΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΦΩΤ. ΜΑΝΙΚΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΛΩΤΑ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΦΩΤΙΟΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΚΡΙΒΗ ΠΛΩΤΑ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΛΩΤΑ,
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝΑΓ. ΠΛΩΤΑ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΖΑΧ. ΜΑΝΙΚΑ,
ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΝΙΚΑ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟ ΑΘΑΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ.
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΜΑΥΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΛΕΞΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ ΔΙΟΝΥΣΙΑ χήρα ΧΡΗΣΤ. ΚΛΙΤΣΑ }
~•ΕΤΩΝ 95•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24/11/25 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ (Β’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΛΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΛΟΞΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΖΑΦΕΙΡΗΣ -ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΙΤΣΑΣ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΑΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ~ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
«ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•»
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.578, 6989.381.813 & 6978.069.382
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
---------------------------------
