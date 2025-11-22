Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 23 και τη Δευτέρα 24/11/2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΕΟΔ. ΤΣΑΜΗ

ΕΤΩΝ  85

Κηδεύουμε την  Κυριακή  23-11-25 & ώρα  12  μεσ. από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Μπάλα Πατρών.      

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΣΤΑΥΡΟΣ & ΖΩΗ ΤΣΑΜΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΛΑΜΠΡΟΥΛΑ ΤΣΑΜΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΜΗ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΧΗΡ. ΒΑΣ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

{ΕΤΩΝ 89}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 12 Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΑΛΑΠΑ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 / 11 / 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 12:00 Μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΛΑΠΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ.) ΝΤΑΛΑΠΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ.) ΝΤΑΛΑΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΥ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΦΩΤ. ΜΑΝΙΚΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΛΩΤΑ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΦΩΤΙΟΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΚΡΙΒΗ ΠΛΩΤΑ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΛΩΤΑ,
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝΑΓ. ΠΛΩΤΑ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΖΑΧ. ΜΑΝΙΚΑ,
ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΝΙΚΑ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ


ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟ ΑΘΑΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 90 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ. 

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΜΑΥΡΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΛΕΞΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης 

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ ΔΙΟΝΥΣΙΑ χήρα ΧΡΗΣΤ. ΚΛΙΤΣΑ } 

~•ΕΤΩΝ 95•~

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24/11/25 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ (Β’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΛΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΛΟΞΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΖΑΦΕΙΡΗΣ  -ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΟΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΙΤΣΑΣ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΑΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ   ~   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

«ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•»

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ   ΤΗΛ.: 2610.430.141  ΚΙΝ.: 6937.009.578, 6989.381.813 & 6978.069.382

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

---------------------------------

