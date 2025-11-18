σπιράλ: «Συμμετοχική Δημοκρατία - Όταν οι πολίτες γίνονται πρωταγωνιστές»

Με μια εκδήλωση αφιερωμένη στη "Συμμετοχική Δημοκρατία" συμμετέχει και φέτος το σπιράλ στο Forum Ανάπτυξης, ανοίγοντας τη συζήτηση για την απουσία ενεργούς συμμετοχής των δημοτών της Πάτρας και παρουσιάζοντας επιτυχημένα παραδείγματα από όλη τη χώρα.

Σε ανακοίνωσή του, το σπιράλ, ενημερώνει, σχετικά με τη συμμετοχή του: "Για άλλη μια χρονιά το σπιράλ συμμετέχει στο Forum Ανάπτυξης της Πάτρας, με μία ενδιαφέρουσα θεματική και ένα πολύ αξιόλογο πάνελ. Πρόκειται για πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας #HR - Ανθρώπινοι Πόροι της ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης της πόλης η οποία ανοίγει τοπικά τον φάκελο "Συμμετοχική Δημοκρατία".

Την εποχή που πολλοί δήμοι της χώρας δικτυώνονται, πρωτοβουλίες ενεργών πολιτών ανθούν, συνεργασίες αποδίδουν και ο λαός γίνεται πρωταγωνιστής αξιοποιώντας πλατφόρμες και εργαλεία, η συμμετοχή των δημοτών στην Πάτρα -ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα αυτοδιοικητικά πράγματα- δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο. Αυτό το φαινόμενο θα θίξει η δίωρη εκδήλωση του σπιράλ το προσεχές Σάββατο το βράδυ (22 Νοεμβρίου 2025, στις 8μμ, στο ξενοδοχείο MyWay), μέσα από την παρουσίαση επιτυχημένων πανελλαδικών πρακτικών και μία συζήτηση που θα ακολουθήσει με αφορμή τις εισηγήσεις των εκπροσώπων τους.

Συμμετέχουν:

- Σπύρος Κωνσταντάρας - Δήμαρχος Θέρμου, μέλος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες

- Καλλίστρατος Γρηγοριάδης - Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βέροιας, Αντιπρόεδρος CitiesNet (Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας)

- Στέφανος Λουκόπουλος - Διευθυντής του Vouliwatch και Local Watch Athens

- Αλέξανδρος Ταξιλδάρης - Πρόεδρος του συλλόγου "Περπατώ", Παραολυμπιονίκης

- Σπύρος Δενάζης - Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών, υπεύθυνος ερευνητικής ομάδας Έξυπνες Πόλεις / εφαρμογή SenceCity

- Γιώργος Γιαπρακάς, Διονύσης Πασχάλης - Διαχειριστές της σελίδας του facebook "Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται"

Συντονίζει:

- Λιλίκα Βέργη - Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας "Ανθρώπινοι Πόροι" του σπιράλ

Συνοψίζει - Σχολιάζει:

- Πέτρος Ψωμάς - επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "σπιράλ"

Σημειώνεται πως το φετινό Forum Ανάπτυξης διεξάγεται με κεντρικό τίτλο: «Το Μέλλον της Ανάπτυξης: Κοινωνία, Δημογραφικό, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Ανθεκτικότητα».

Η Ομάδα Ανθρώπινων Πόρων του σπιράλ δημιουργήθηκε μετά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, στελεχώθηκε με μέλη της παράταξης και έκτοτε ενδυναμώνει το ανθρώπινο δυναμικό μέσα από εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και καλλιέργεια συνεργατικής κουλτούρας, δημιουργώντας ένα οργανωμένο και λειτουργικό εσωτερικό πλαίσιο. Το έργο αυτό διαμορφώνει μια ώριμη βάση, ένα εκπαιδευμένο, συντονισμένο ανθρώπινο δυναμικό, έτοιμο να συμβάλει ουσιαστικά σε κάθε νέα πρόκληση και συλλογική προσπάθεια"