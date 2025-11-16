Η δράση της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες - Βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Το «Αρχηγείο» και το «τηλεφωνικό κέντρο» όπου έστηναν τις απάτες τα μέλη του κυκλώματος απατεώνων είχε στηθεί στο Ζευγολατιό Κορινθίας, που προσποιούνταν στα ανυποψίαστα θύματα τους λογιστές, τους δημόσιους υπαλλήλους ή τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ.

Τα «επιχειρησιακά κέντρα» και τα μέλη τους βρίσκονταν τόσο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας Αττικής, όσο και στην περιοχή των Αχαρνών – Φυλής (Άνω Λιόσια & Ζεφύρι), προκειμένου να αποφευχθεί ο εντοπισμός των αρχηγικών μελών, αλλά και ο συσχετισμός των «επιχειρησιακών κέντρων» με το «Αρχηγείο – τηλεφωνικό κέντρο».

Όπως εξακριβώθηκε, τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, εκμεταλλευόμενοι φιλικές και συγγενικές σχέσεις με τα μέλη, τους ανέθεταν έναντι αμοιβής, να μεταβαίνουν σε όλη την ελληνική επικράτεια, δρώντας ως εισπράκτορες για λογαριασμό της οργάνωσης.

Όπως προέκυψε, η οργάνωση δρούσε σαν μια καλά οργανωμένη επιχείρηση με τεράστια κέρδη, μέρος των οποίων νομιμοποιούνταν με παντός τύπου αγορές, όπως οχήματα μεγάλης ιπποδύναμης, ανέγερση κατοικιών, πολλαπλές αγορές, ταξίδια αναψυχής κ.α. και με σταθερή επιδίωξη την απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους, ενώ παράλληλα η αυτοτέλεια της οργάνωσης δεν επηρεάζονταν από τη φυσική υπόσταση των μελών της.

Πάνω από 7 εκατ. ευρώ τα παράνομα κέρδη

Από την έρευνα των Αρχών εξιχνιάστηκε η διάπραξη τουλάχιστον 1.089 πράξεων απάτης με το παράνομο κέρδος να ανέρχεται στο χρηματικό όφελος (χρηματικά ποσά και τιμαλφή) των τουλάχιστον 7.600.000 ευρώ από τον Φεβρουάριο το 2023, μέσα σε χρονικό διάστημα δηλαδή 2,5 ετών.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση ωστόσο εκτιμούν, ότι από τον Φεβρουάριο του 2023, ενδεχομένως έχουν διαπράξει πάνω από 5.000 περιπτώσεις απατών, τουλάχιστον 35.000.000 ευρώ.

Προκειμένου να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της οργάνωσης, όπως χαρακτηριστικά παραδέχθηκε ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης σε έναν εκ των επικεφαλής του κυκλώματος, καθημερινά πραγματοποιούνταν κλήσεις προς εξαπάτηση υποψήφιων θυμάτων από τουλάχιστον 40 τηλεφωνητές, ενώ η οργάνωση διέθετε τουλάχιστον 150 επιχειρησιακές συσκευές, προς εξυπηρέτηση των σκοπών τους.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ κατά του κυκλώματος: