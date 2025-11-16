Πάτρα - 17 Νοεμβρίου: Κατάθεση στεφάνου σε Παράρτημα και παλιά Ασφάλεια από ΚΚΕ και ΚΝΕ - ΦΩΤΟ

Με κεντρικό σύνθημα «Το Πολυτεχνείο ζει – Στην πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες του λαού», οι Οργανώσεις Αχαΐας και Πανεπιστημίου Πατρών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ τιμούν την 52η επέτειο από την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973.

Στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων, οι Οργανώσεις Αχαΐας και Πανεπιστημίου Πατρών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, μαζί με το Παράρτημα Πάτρας της ΠΕΑΕΑ–ΔΣΕ, πραγματοποίησαν κατάθεση στεφάνου το απόγευμα της Κυριακής στο Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών, επί της οδού Κορίνθου, και στο κτίριο της παλιάς Ασφάλειας.

Η πορεία μνήμης και οι προσυγκεντρώσεις

Η κεντρική πορεία στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα.

Η προσυγκέντρωση των Κομματικών Οργανώσεων Αχαΐας και Πανεπιστημίου Πατρών του ΚΚΕ έχει οριστεί για τις 5:00 μ.μ., στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Αράτου.