Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

/

Πάτρα - 17 Νοεμβρίου: Κατάθεση στεφάνου σε Παράρτημα και παλιά Ασφάλεια από ΚΚΕ και ΚΝΕ - ΦΩΤΟ

Πάτρα - 17 Νοεμβρίου: Κατάθεση στεφάνου...

Για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973

Με κεντρικό σύνθημα «Το Πολυτεχνείο ζει – Στην πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες του λαού», οι Οργανώσεις Αχαΐας και Πανεπιστημίου Πατρών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ τιμούν  την 52η επέτειο από την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973.

Στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων, οι Οργανώσεις Αχαΐας και Πανεπιστημίου Πατρών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, μαζί με το Παράρτημα Πάτρας της ΠΕΑΕΑ–ΔΣΕ, πραγματοποίησαν κατάθεση στεφάνου το απόγευμα της Κυριακής στο Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών, επί της οδού Κορίνθου, και στο κτίριο της παλιάς Ασφάλειας.

Η πορεία μνήμης και οι προσυγκεντρώσεις

Η κεντρική πορεία στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα.

Η προσυγκέντρωση των Κομματικών Οργανώσεων Αχαΐας και Πανεπιστημίου Πατρών του ΚΚΕ έχει οριστεί για τις 5:00 μ.μ., στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Αράτου.

Ειδήσεις Τώρα

Αυτή είναι η αθλήτρια που εμπλέκεται στην οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες

Πάτρα: Στο νοσοκομείο με αιμορραγία 16χρονος μετά από ξυλοδαρμό από 17χρονο

Τι αλλάζει για Temu, Shein, e-shops και καταναλωτές από τις αρχές του 2026

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΚΚΕ ΚΝΕ Επέτειος Πολυτεχνείου

Ειδήσεις