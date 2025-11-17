Χριστούγεννα: Πώς με 3 μέρες άδεια θα κάνεις 9 μέρες διακοπές!

Καθώς ο χρόνος «τσουλάει» αντίστροφα για να μας αποχαιρετήσει και να έρθει το 2026, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι και μαθητές αναζητούν τις τελευταίες αργίες του 2025, προκειμένου να προγραμματίσουν διακοπές και αποδράσεις.

Η επόμενη αργία είναι αυτή των Χριστουγέννων, η οποία όμως είναι διπλή.

Και επειδή η συγκεκριμένη αργία αργεί, καλό θα ήταν να προετοιμαστείτε από τώρα για να την αξιοποιήσετε στο έπακρο. Πώς, μπορεί να γίνει αυτό; Και, όμως, γίνεται, αρκεί να προλάβεις να βάλεις τις σωστές μέρες άδειας, σύμφωνα με το E-HowTo.

Πώς με 3 μέρες άδεια θα κάνεις 9 μέρες διακοπές!

Τα Χριστούγεννα 2025 πέφτουν φέτος ημέρα Πέμπτη, ενώ ως γνωστόν αργία είναι και η επόμενη μέρα, δηλαδή η Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου.

Συνεπώς, αν κολλήσετε 3 μέρες άδειας, τη Δευτέρα 22, την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, τότε μαζί με τις ημέρες των Χριστουγέννων αλλά και τα Σαββατοκύριακα θα μπορέσετε να απολαύσουμε 9 μέρες ξεκούρασης και να προγραμματίσετε ίσως ένα μεγάλο ταξίδι, μιας και θα έχουμε λάβει και το πολυπόθητο δώρο Χριστουγέννων.

Με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε σε άδεια από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου μέχρι την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, έχοντας σπαταλήσει μόνο 3 μέρες από την άδεια μας, ενώ στη συνέχεια υπάρχει και η αργία της Πρωτοχρονιάς, η οποία πέφτει Πέμπτη και θα σπάσει την εβδομάδα στα δύο, ενώ ακολουθούν και τα Φώτα.