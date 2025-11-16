Χριστοπούλου για την αγωγή ύψους 1 εκατ. ευρώ από την Παπαγεωργίου: Δεν την είχα παραλάβει, την είδα πρώτα στα μέσα

Την αγωγή ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ που κατέθεσε σε βάρος της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σχολίασε η Έλενα Χριστοπούλου, εξηγώντας ότι δεν είχε παραλάβει ακόμη κανένα έγγραφο, όταν ενημερώθηκε για την είδηση από τα Μέσα. Παράλληλα, τόνισε ότι εδώ έναν χρόνο το όνομά της διασύρεται ποικιλοτρόπως.

Νέο επεισόδιο φαίνεται να προστίθεται στη διαμάχη των δύο γυναικών, καθώς το μοντέλο προχώρησε στην κατάθεση αγωγής και μήνυσης σε βάρος της πρώην μάνατζέρ της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου διεκδικεί μέσω της αγωγής που κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποζημίωση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για ηθική βλάβη. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το μοντέλο έχει υποβάλει και μήνυση, στην οποία αποδίδει στη μάνατζερ σειρά αδικημάτων που, σύμφωνα με την ίδια, έχουν τελεστεί.

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, η μάνατζερ ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και αρχικά μίλησε για την αγωγή του μοντέλου σε βάρος της, εξηγώντας ότι όταν διέρρευσε η είδηση, δεν μπορούσε να αντιδράσει, καθώς δεν είχε λάβει ακόμα το επίσημο έγγραφο: «Είδα την αγωγή πρώτα στα Μέσα ενώ δεν την είχα παραλάβει ακόμη. Δεν λέω ότι γίνεται πρώτη φορά. Απλά είναι το πόσο μπορεί και θέλει κάποιος να δημοσιοποιήσει κάτι, επομένως δεν είχα εκείνη τη στιγμή την άμυνα για να μπορώ να απαντήσω οπουδήποτε, γιατί δεν το είχα καν διαβάσει. Αυτή η ιστορία έχει εξέλιξη, έχει πολλά επεισόδια, δεν το λέω ειρωνικά, οπότε προφανώς περίμενα και προφανώς θα γίνουν και πολλά παραπάνω».