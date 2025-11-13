Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 14/11/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
{ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΝ. ΜΑΡΑΤΟ}
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/11/2025 & ΩΡΑ 10:30 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΟΖΑΪΤΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΡΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΑΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΤΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΘΑΝ. ΚΑΡΝΑΡΗ}
ΕΤΩΝ 60
Κηδεύουμε την Παρασκευή 14/11/2025 & ώρα 1 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου - Ελένης Αγυιάς Πατρών. (Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Βελβιναχίου Αχαΐας).
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΘΑΡ ΠΕΡΣΤΕΛ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΖΩΪΤΣΑ ΚΑΡΝΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΪΚΟΣ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΙΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------
