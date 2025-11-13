Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 14/11/2025

Κηδείες - Πένθη

Κηδεύουμε την Παρασκευή 14/11/2025 & ώρα 1 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου - Ελένης Αγυιάς Πατρών. (Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Βελβιναχίου Αχαΐας).

