#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 14/11/2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

{ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΝ. ΜΑΡΑΤΟ} 

ΕΤΩΝ 75 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/11/2025 & ΩΡΑ 10:30 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΟΖΑΪΤΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΡΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΑΣ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΤΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ. ΤΗΛ.: 2610.430.141

ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382, ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΘΑΝ. ΚΑΡΝΑΡΗ} 

ΕΤΩΝ 60 

Κηδεύουμε την Παρασκευή 14/11/2025 & ώρα 1 μ.μ.  στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου - Ελένης Αγυιάς Πατρών. (Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Βελβιναχίου Αχαΐας). 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΘΑΡ ΠΕΡΣΤΕΛ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΖΩΪΤΣΑ ΚΑΡΝΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΪΚΟΣ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΙΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

Νοταρά 31, Πάτρα.  Τηλ.: 2610.430.141.  Κιν.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

---------------------

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Γραφείο Τελετών Αφοι Καρρά

