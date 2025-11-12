Κυκλική οικονομία στην πράξη: Ο Δήμος Αιγιαλείας αλλάζει τα δεδομένα

Ο Δήμος Αιγιαλείας πρωτοστατεί στην κυκλική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί ιδιαίτερα η ανάγκη και οι προβληματισμοί που αφορούν τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων.

Η κυκλική οικονομία αποτελεί ένα ζητούμενο που οφείλουμε να μετατρέψουμε σε τρόπο ζωής· μόνο τότε θα γίνει πραγματικότητα.

Στόχος είναι η εξοικονόμηση περιβαλλοντικών και οικονομικών πόρων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία συνθηκών για μια βιώσιμη και ποιοτική ζωή — για εμάς και τις επόμενες γενιές.

Όλοι γνωρίζουμε καλά ότι, για να διαμορφώσουμε αυτές τις συνθήκες, δεν αρκεί να μένουμε στον καναπέ μας ή στον εικονικό κόσμο του πληκτρολογίου. Είναι ένα ζήτημα που απαιτεί δράση και μας αφορά όλους.

Επομένως, πρέπει να μπουν τα πράγματα στη σωστή τους βάση.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει αναλάβει ένα ιδιαίτερα σημαντικό βάρος σε αυτό το εγχείρημα. Για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ο στρατηγικός Ευρωπαϊκός σχεδιασμός, απαιτείται πολλή δουλειά και στοχευμένες πολιτικές — τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο — που θα κατευθύνουν τον σχεδιασμό με ρεαλισμό, ακολουθώντας καλές πρακτικές και βιώσιμους τρόπους διαχείρισης, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους αποτελεί ουσιαστική παράμετρο για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών διαχείρισης και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων.

Επιπλέον, απαιτείται μια δυνατή και αποτελεσματική ομάδα εργαζομένων.

Ωστόσο, πόσο εύκολο είναι να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα χρήματα για να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε;

Η απάντηση είναι: καθόλου εύκολο. Είναι μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία που χρειάζεται πολλή δουλειά, ουσιαστικές συνεργασίες, τεκμηριωμένες μελέτες κ.ά.

Παράλληλα, τα βήματα που θα ακολουθηθούν πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στο μέλλον.

Ο χρόνος δεν μας αφήνει περιθώρια για ευχές και θεωρητικές προσεγγίσεις.

Η κλιματική κρίση έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα μας και οι συνέπειες είναι ορατές: η έλλειψη νερού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις καλλιέργειες και τον πρωτογενή τομέα, η υποβάθμιση των θαλασσών από τα λύματα, η μη ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και το υψηλό κόστος ενέργειας, έχουν δημιουργήσει μια δυσβάστακτη οικονομική και περιβαλλοντική ασφυξία στις τοπικές κοινωνίες.

Ο Δήμος Αιγιαλείας έχει κινηθεί στρατηγικά τα τελευταία χρόνια· υλοποιεί, δρομολογεί και σχεδιάζει στοχευμένες δράσεις, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση της περιοχής στη νέα εποχή, επιλύοντας μια σειρά προβλημάτων που ταλάνιζαν την περιοχή και επηρέαζαν αρνητικά τόσο την εικόνα της όσο και την ποιότητα ζωής των πολιτών, πάντα σε συνεργασία με αυτούς.

Ολοκληρώνεται η πρότυπη Μονάδα Βιοαποβλήτων, η οποία θα μετατρέπει τα υπολείμματα τροφών — απόβλητα δηλαδή — σε εδαφοβελτιωτικό άριστης ποιότητας, που θα επαναχρησιμοποιείται στην αγροτική γη, ενισχύοντας ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα, τόσο οικονομικά, όσο και περιβαλλοντικά. Παράλληλα, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και μειώνεται το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ανακύκλωση συσκευασιών.

Η προσπάθεια αυτή έχει αποδώσει θεαματικά αποτελέσματα, καθώς ανακτάται από την ταφή σημαντική ποσότητα πρώτης ύλης που επαναχρησιμοποιείται.

Η Αιγιάλεια, από «δήμο των σκουπιδιών», έχει μετασχηματιστεί σε δήμο της ανακύκλωσης, εφαρμόζοντας καλές πρακτικές, και έχει ήδη αναγνωριστεί πανελλαδικά, αποσπώντας βραβεύσεις.

Η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού, η ολοκλήρωση των εσωτερικών δικτύων, καθώς και η ένταξη και κατασκευή των δικτύων στις τοπικές κοινότητες (όπως Τεμένη, Βαλιμίτικα και Διγελιώτικα )— μαζί με την αναζήτηση χρηματοδότησης για τους μη ενταγμένους οικισμούς — αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη του τουρισμού και την προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, η επανάχρηση των νερών του βιολογικού καθαρισμού για άρδευση αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική περιβαλλοντική πρωτοβουλία που σχεδιάζεται και θα υλοποιηθεί σύντομα.

Το διυλιστήριο στον ποταμό Σελινούντα αλλάζει ουσιαστικά τη διαχείριση των υδάτων στην Αιγιάλεια, εξασφαλίζοντας επάρκεια και άριστης ποιότητας νερό για τους πολίτες, ενώ σε συνδυασμό με την αντικατάσταση των δικτύων θα προσφέρει φθηνότερο νερό και καλύτερες υπηρεσίες ύδρευσης στους πολίτες.

Ο Δήμος Αιγιαλείας αποδεικνύει έμπρακτα ότι μπορεί και καταφέρνει να αλλάξει τα δεδομένα. Με επίκεντρο τον πολίτη και με τους εργαζόμενους του Δήμου παρόντες σε κάθε στάδιο, εφαρμόζονται ουσιαστικές και βιώσιμες πολιτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα και το περιβάλλον.

Νίκος Καραΐσκος

Αντιδήμαρχος καθαριότητας & Κυκλικής Οικονομίας