Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 13/11/2025

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 84

Κηδεύουμε την Πέμπτη 13-11-2025 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό ναό Αγίου Μηνά Β’ Κοιμητηρίου Πατρών.

Ο σύζυγος: Σπυρίδων

Τα παιδιά της: Αλεξάνδρα και Ανδρέας Ηλιόπουλος, Δημήτριος και Ανδριάνα Δημοπούλου, Διονύσιος και Καλλιόπη Δημοπούλου, Κων/νος και Κατερίνα Δημοπούλου, Μαρία και Γιώργος Στριμπάκος.

Η αδελφή της: Ανδριάνα

Τα εγγόνια της

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς.

Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης 

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΘΕΩΝΗ ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΤΩΝ 60 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ: ΟΛΓΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΕΡΕΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 72 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΦΩΤ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ  75 

Κηδεύουμε την Πέμπτη 13-11-2025 & ώρα  12 μεσ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος Βαλτεσινίκου Γορτυνίας Αρκαδίας.     

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ

ΑΡΕΤΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΗΔΕΙΑ 

Τον αγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ  Απ.  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ 

==ΕΤΩΝ 3== 

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:30 π.μ. εκ της οικίας μας και του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπάτα Αχαΐας και παρακαλούμε συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν στην εκφορά του. 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ: Αποστόλης & Αναστασία Γεωργοπούλου 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Σταυρούλα, Ειρήνη 

ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ:

Ανδρέας & Ειρήνη Γεωργοπούλου, Αργύριος & Ελένη Αναστασοπούλου 

ΟΙ ΘΕΙΟΙ/ΕΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ  ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ 

ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ THA.: 26230 73 685/ KIN.: 6948 46 33 43-6972 59 30 80

www.papazafeirisfunerals.gr / e-mail: ipapazafeiris@gmail.com

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

ΚΗΔΕΙΑ

Τoν πολυαγαπημένo μας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 94)

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 13/11/2025 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σαραβαλίου Πατρών. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 12 μεσ.

Η σύζυγος: Μαρία

Τα παιδιά του: Κωνσταντίνος, Βασιλική, Μαγδαληνή

Τα εγγόνια του: Νικόλαος, Μαρία, Μαρία, Παρασκευή, Χρήστος, Νικολέτα

Τα αδέλφια του: Πέτρος & Τασία Κοντογεωργοπούλου

Τα δισέγγονα του

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α' Γραφείο Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501,

Β' Γραφείο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, Αίγιο, τηλ.: 26910 27444, κιν.: 6932 885964.

