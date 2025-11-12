Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 13/11/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 84
Κηδεύουμε την Πέμπτη 13-11-2025 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό ναό Αγίου Μηνά Β’ Κοιμητηρίου Πατρών.
Ο σύζυγος: Σπυρίδων
Τα παιδιά της: Αλεξάνδρα και Ανδρέας Ηλιόπουλος, Δημήτριος και Ανδριάνα Δημοπούλου, Διονύσιος και Καλλιόπη Δημοπούλου, Κων/νος και Κατερίνα Δημοπούλου, Μαρία και Γιώργος Στριμπάκος.
Η αδελφή της: Ανδριάνα
Τα εγγόνια της
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΩΝΗ ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 60
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ: ΟΛΓΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΕΡΕΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 72
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΦΩΤ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 75
Κηδεύουμε την Πέμπτη 13-11-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος Βαλτεσινίκου Γορτυνίας Αρκαδίας.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ
ΑΡΕΤΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ Απ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
==ΕΤΩΝ 3==
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:30 π.μ. εκ της οικίας μας και του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπάτα Αχαΐας και παρακαλούμε συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν στην εκφορά του.
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ: Αποστόλης & Αναστασία Γεωργοπούλου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Σταυρούλα, Ειρήνη
ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ:
Ανδρέας & Ειρήνη Γεωργοπούλου, Αργύριος & Ελένη Αναστασοπούλου
ΟΙ ΘΕΙΟΙ/ΕΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ THA.: 26230 73 685/ KIN.: 6948 46 33 43-6972 59 30 80
www.papazafeirisfunerals.gr / e-mail: ipapazafeiris@gmail.com
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τoν πολυαγαπημένo μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 94)
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 13/11/2025 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σαραβαλίου Πατρών. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 12 μεσ.
Η σύζυγος: Μαρία
Τα παιδιά του: Κωνσταντίνος, Βασιλική, Μαγδαληνή
Τα εγγόνια του: Νικόλαος, Μαρία, Μαρία, Παρασκευή, Χρήστος, Νικολέτα
Τα αδέλφια του: Πέτρος & Τασία Κοντογεωργοπούλου
Τα δισέγγονα του
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α' Γραφείο Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501,
Β' Γραφείο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, Αίγιο, τηλ.: 26910 27444, κιν.: 6932 885964.
----------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr