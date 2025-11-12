Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 13/11/2025

Κηδεύουμε την Πέμπτη 13-11-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος Βαλτεσινίκου Γορτυνίας Αρκαδίας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Τα παιδιά της: Αλεξάνδρα και Ανδρέας Ηλιόπουλος, Δημήτριος και Ανδριάνα Δημοπούλου, Διονύσιος και Καλλιόπη Δημοπούλου, Κων/νος και Κατερίνα Δημοπούλου, Μαρία και Γιώργος Στριμπάκος.

Κηδεύουμε την Πέμπτη 13-11-2025 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό ναό Αγίου Μηνά Β’ Κοιμητηρίου Πατρών.

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ Απ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ

==ΕΤΩΝ 3==

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:30 π.μ. εκ της οικίας μας και του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπάτα Αχαΐας και παρακαλούμε συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν στην εκφορά του.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ: Αποστόλης & Αναστασία Γεωργοπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Σταυρούλα, Ειρήνη

ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ:

Ανδρέας & Ειρήνη Γεωργοπούλου, Αργύριος & Ελένη Αναστασοπούλου

ΟΙ ΘΕΙΟΙ/ΕΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Τoν πολυαγαπημένo μας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 94)

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 13/11/2025 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σαραβαλίου Πατρών. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 12 μεσ.

Η σύζυγος: Μαρία

Τα παιδιά του: Κωνσταντίνος, Βασιλική, Μαγδαληνή

Τα εγγόνια του: Νικόλαος, Μαρία, Μαρία, Παρασκευή, Χρήστος, Νικολέτα

Τα αδέλφια του: Πέτρος & Τασία Κοντογεωργοπούλου

Τα δισέγγονα του

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

