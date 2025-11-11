Πρώτο Βραβείο στα Digital Gov Awards 2024 για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ότι απέσπασε το Πρώτο Βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη Νέα Ιδέα» στον τομέα Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός, στο πλαίσιο των εθνικών βραβείων Digital Gov AWARDS 2024. Η βραβευμένη πρόταση φέρει τον τίτλο: «Αλκίνοος: Ο ΑΙ νους και η σημασιολογική μνήμη των υπηρεσιών».

Μια καινοτόμος εφαρμογή για τον δημόσιο τομέα

Οι δημόσιες υπηρεσίες διαχειρίζονται καθημερινά τεράστιους όγκους εγγράφων – ψηφιακών και έντυπων – που περιέχουν κρίσιμες πληροφορίες. Η παραδοσιακή αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά είναι συχνά αποσπασματική, χρονοβόρα και

αναποτελεσματική, τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους πολίτες. Ο «Αλκίνοος» προσφέρει λύση με την αξιοποίηση της τεχνικής Retrieval-Augmented Generation (RAG), προσφέροντας ένα σύγχρονο, modular σύστημα που κατανοεί το

νόημα των εγγράφων και απαντά με ακρίβεια και ταχύτητα.

Ανοιχτός Κώδικας – Τοπική Εγκατάσταση – Δημόσιο Όφελος

Το σύστημα είναι πλήρως ανοιχτού κώδικα, επιτρέποντας:

• Εύκολη εγκατάσταση και αναβάθμιση

• Χαμηλό κόστος συντήρησης

• Προσαρμογή στις ανάγκες κάθε υπηρεσίας

• Ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας των δεδομένων.

Η επιλογή τοπικής εγκατάστασης, αντί για λύσεις εμπορικών cloud providers, διασφαλίζει ότι τα δεδομένα των πολιτών παραμένουν εντός του δημόσιου τομέα, χωρίς διαρροές ή εξαρτήσεις από τρίτους.

Έμπνευση και Υλοποίηση

Η πρόταση όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, αποτελεί προσωπική εργασία του Προϊσταμένου του Τμήματος Δ’

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών, κ. Ανδρέα Πέττα, ο οποίος εργάστηκε με επιμονή και δημιουργικότητα, αξιοποιώντας περιορισμένα μέσα και χωρίς επαρκή τεχνική υποδομή. Με όραμα και πίστη στις δυνατότητες του δημόσιου τομέα, απέδειξε ότι με τα κατάλληλα εργαλεία μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες εφάμιλλες των ιδιωτικών εταιρειών.

Ένα βήμα μπροστά για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής και καινοτόμου προσπάθειας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τις σχολικές μονάδες, τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία. Με αισιοδοξία, συνεχίζουμε να επενδύουμε στη γνώση, την τεχνολογία και στους ανθρώπους μας.