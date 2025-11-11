Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Περικλή Νταβλούρου- Συλλυπητήρια Πελετίδη

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Δημάρχου Πατρέων
Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με ανακοίνωση του, "εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στον καθηγητή Καρδιολογίας Περικλή Νταβλούρο και σε όλη του την οικογένεια, για την απώλεια της μητέρας του Αναστασίας Νταβλούρου".
Αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο
Μεγάλη απάτη με μεταχειρισμένα Ι.Χ. και βουλγαρική εταιρεία «βιτρίνα» – Πώς έκλεβαν τον ΦΠΑ- Ο Μηχανισμός της τριγωνικής απάτης
ΟΛΠΑ: Η βάση υποστήριξης ερευνών υδρογονανθράκων θα λειτουργήσει στο Νότιο Λιμάνι της Πάτρας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr