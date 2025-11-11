Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Περικλή Νταβλούρου- Συλλυπητήρια Πελετίδη

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Δημάρχου Πατρέων

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης , με ανακοίνωση του, "εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στον καθηγητή Καρδιολογίας Περικλή Νταβλούρο και σε όλη του την οικογένεια, για την απώλεια της μητέρας του Αναστασίας Νταβλούρου".

