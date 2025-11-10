Πάτρα: Η Δημοτική Αρχή για τα σχέδια ΤΑΙΠΕΔ στο Βόρειο Παλαιό Λιμένα

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ και του ΟΛΠΑ για την εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Υλικών εξορύξεων στον Βόρειο Παλαιό Λιμένα.

Σε σχετική ανακοίνωαή της αναφέρει: "

Με την προκλητική απόφαση, του ΤΑΙΠΕΔ (δανειστές) και του ΟΛΠΑ, να εγκαταστήσουν Μονάδα Επεξεργασίας Υλικών από τις εξορύξεις, δηλαδή λάσπη και ένα ολόκληρο εργοτάξιο, στον Βόρειο Παλαιό Λιμένα, στην αυλή σπιτιού μας, αποδεικνύουν τι εννοούν αξιοποίηση και ανάπτυξη της πόλης μας.

Ενημερώνουμε για μια ακόμα φορά τους δανειστές και τους πρόθυμους υπηρέτες τους, ότι ο πατραϊκός λαός θα υπερασπιστεί της αυλή του, τον χώρο αναψυχής, αθλητισμού και ξεκούρασης που προβλέπεται στην μελέτη του Δήμου για το παραλιακό μέτωπο. Κάτι που έχουμε επικυρώσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/1/25.

Τονίζουμε ξανά και προειδοποιούμε, όλους τους «επενδυτές», που για τα συμφέροντά τους δεν λογαριάζουν τα όνειρα και τις προσδοκίες μιας ολόκληρης πόλης, ότι οι ενέργειες τους και οι εγκαταστάσεις τους στον πολύτιμο αυτό χώρο, αποτελεί εχθρική ενέργεια εις βάρος του πατραϊκού λαού και θα τύχει της αντίστοιχης απάντησης.

Γελιούνται όσοι νομίζουν ότι ο Δήμος μας είναι «ξέφραγο αμπέλι», για να ασχημονούν πάνω του. Ο Πατραϊκός λαός έχει τη δύναμη να τους χαλάσει τα σχέδια".