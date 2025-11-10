Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 11-11-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΩΝ. ΑΛΜΥΡΑ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ
ΙΕΡΕΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΟΚΑΝΑ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-11-2025 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 9:30 π.μ
Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΚΑΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ κ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΤΣΟΚΑΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΑΝΝΑ ΤΣΟΚΑΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΚΑΝΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΦΑΙΔΡΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ κ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΑ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ κ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΙΣΤΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
---------------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΛ. ΦΡΑΝΤΖΗ
(ΕΤΩΝ 80)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΝΤΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
---------------------
