Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 11-11-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΩΝ. ΑΛΜΥΡΑ

ΕΤΩΝ 79 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ

ΙΕΡΕΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΟΚΑΝΑ    

ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-11-2025 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 9:30 π.μ

Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΚΑΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ κ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΤΣΟΚΑΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΑΝΝΑ ΤΣΟΚΑΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΚΑΝΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ,  ΦΑΙΔΡΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ κ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΑ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ κ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΙΣΤΡΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

---------------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΑΛ. ΦΡΑΝΤΖΗ

(ΕΤΩΝ 80)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΝΤΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ        

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

---------------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Πάτρα: Σε κλίμα θλίψης η κηδεία του Θρασύβουλου Μαυρομμάτη -ΦΩΤΟ

Πάτρα: Θλίψη για τον πρόωρο χαμό της Ανδρομάχης Μπάλλα-Βασάτη

7 πόλεις που κάνουν τη μαγεία των Χριστουγέννων πραγματικότητα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τελεταί - Μνημόσυνα Διαμαντόπουλος Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Φραντζής

Info