Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 10-11-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΤΑΜΙΑ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & Η ΜΝΗΣΤΗ ΑΝΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
--------------------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα,
αδελφό,παππού & θείο
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΜΠΑΚΟ
ΕΤΩΝ: 75
Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 10-11-2025 και ώρα 11.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Μαρία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Παναγιώτης & Δήμητρα,
Μαρία & Νικόλαος,
Στέλιος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Γεώργιος,Μαρίνος,Χριστίνα
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ:Άγγελος, Ελισάβετ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ ΚΥΡ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΙΑΤΡΟ - ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΠΑΛΛΑ - ΒΑΣΑΤΗ
(ΕΤΩΝ 52)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 4:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ» ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3:30 μ.μ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΒΑΣΑΤΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΜΠΑΛΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΑΤΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΑΤΗ
ΑΚΡΙΒΗ ΜΠΑΛΛΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΕΤΣΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΣΧΟΒΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ — ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α΄ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501
Β΄ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444
ΚΙΝ.: 6932 885964
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΙΩΑΝ. ΑΓΑΛΙΩΤΗ
{ΕΤΩΝ 91}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 3 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΡΒΕΛΑ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ- ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΓΑΛΙΩΤΗ,
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
-----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΟΦΙΑ ( χήρα ) ΜΙΧ. ΤΣΕΝΓΚΑΡ
ΕΤΩΝ 99
Κηδεύουμε την Δευτέρα 10-11-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Παλαιοημερολογιτών ( οδός Ανθείας).
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΤΑΜΙΑ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ,
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & Η ΜΝΗΣΤΗ ΑΝΝΑ,
ΓΕΩΡΓΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
---------------------------------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα, αδελφό,παππού & θείο
ΣΩΤΗΡΙΟ ΚΟΚΚΙΝΗ
ΕΤΩΝ: 95
Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 10-11-2025 και ώρα 1.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Παπαθωμά Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο Α΄κοιμητήριο Πατρών}
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Ιωάννα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Ιωάννης & Θεώνη
Η ΕΓΓΟΝΗ:Ιωάννα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr