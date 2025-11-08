Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 9 και τη Δευτέρα 10-11-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΚΕΙΜ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 - 11 - 2025 & ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 2.30 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΕΝΝΑΙΟΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ , ΝΙΚΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
-----------------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 52)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑ) ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΜΗΤΕΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΕΛΕΝΑ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΤΑΜΙΑ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & Η ΜΝΗΣΤΗ ΑΝΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
--------------------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα,
αδελφό,παππού & θείο
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΜΠΑΚΟ
ΕΤΩΝ:75
Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 10-11-2025 και ώρα 11.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Μαρία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Παναγιώτης & Δήμητρα,
Μαρία & Νικόλαος,
Στέλιος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Γεώργιος,Μαρίνος,Χριστίνα
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ:Άγγελος, Ελισάβετ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ ΚΥΡ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΙΑΤΡΟ - ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
