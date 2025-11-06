Πώς μία εντεκάχρονη «στρίμωξε» τον Πούτιν - Το βίντεο με τον διάλογο τους για τον πόλεμο

Η εντεκάχρονη Κίρα κατάφερε να κλέψει την παράσταση, όταν στάθηκε απέναντι από τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν και μίλησε ανοιχτά για την αδικία που βιώνει η οικογένεια της, λόγω του τραυματισμού του θείου της που τραυματίστηκε στον πόλεμο με την Ουκρανία.



Συγκεκριμένα, το 11χρονο κορίτσι, που έχει ήδη χάσει τον πατέρα του στον πόλεμο στην Ουκρανία, πλησίασε τον Ρώσο πρόεδρο κατά τη διάρκεια της τελετής για την Ημέρα Ενότητας της Ρωσίας, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου και του είπε πως ο θείος που τραυματίστηκε στο χέρι κατά τη διάρκεια του πολέμου, όχι μόνο δεν έλαβε την κατάλληλη ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο αλλά τον κάλεσαν να πολεμήσει ξανά στο μέτωπο.

Η στιχομυθία της 11χρονης με τον Πούτιν

«Ο θείος μου βρίσκεται τώρα στο μέτωπο», είπε στον Πούτιν. «Τραυματίστηκε στο χέρι, βρισκόταν στο νοσοκομείο. Δεν τον περιποιούνται καθόλου και τώρα τον στέλνουν ξανά σε αποστολή για να πολεμήσει. Θα ήθελα να μεταφερθεί σε ένα καλό νοσοκομείο στη Ρωσία» πρόσθεσε η εντεκάχρονη.

«Θα τον βρούμε σίγουρα, εντάξει;» την καθησύχασε ο Πούτιν. Η Κίρα φρόντισε να του δώσει και το όνομα του θείου της: «[Το όνομά του είναι] Αντόν Φισιούρα». «Σίγουρα. Ευχαριστώ που το θυμήθηκες», απάντησε ο Πούτιν. Στη συνέχεια, την φίλησε στο κεφάλι και αποχώρησε γρήγορα.

Η Κίρα έδωσε στον Πούτιν ένα Cheburashka – ένα παιχνίδι από τη σοβιετική εποχή με τεράστια στρογγυλά αυτιά – το οποίο είχε φτιάξει η ίδια. «Έφτιαξα επίσης το παιχνίδι Cheburashka για τον θείο μου Αντόν, μετά για τον θείο Βάνια και τον θείο Γιούρα, που τώρα υπερασπίζονται την Πατρίδα. Τα παιχνίδια μου σίγουρα θα τους φέρουν τύχη» πρόσθεσε η μικρή.