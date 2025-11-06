Προσωπικός Αριθμός: Έληξε η προθεσμία - Τι ισχύει για όσους δεν έβγαλαν

Ο Προσωπικός Αριθμός, που είναι μοναδικός και αμετάβλητος, είναι απαραίτητος προκειμένου να εκδοθεί η νέα ταυτότητα. Ακόμα και στην περίπτωση που αλλάξουμε ταυτότητα ο Προσωπικός Αριθμός θα παραμείνει ο ίδιος.

Όποιος τελικά δεν εξέδωσε μόνος του τον Προσωπικό Αριθμό, το «ψηφιακό κλειδί» που θα μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή, τότε το σύστημα θα του αποδώσει έναν, επιλέγοντας τυχαία τα δύο πρώτα ψηφία, όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και επιλέγεται αυτόματα και για όσους έβγαλαν μόνοι τους τον Αριθμό.

Έληξε η παράταση που είχε δοθεί από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για εκείνους που επιθυμούσαν να εκδώσουν μόνοι τους τον Προσωπικό Αριθμό (Π.Α.).

Τι αλλάζει για τους πολίτες;

Οι πολίτες θα χρειάζεται να θυμούνται μόνο έναν αριθμό. Ο Προσωπικός Αριθμός θα είναι το «ψηφιακό κλειδί» για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και, σταδιακά, και για υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα.

Αν αλλάξω ταυτότητα, θα αλλάξει και ο Προσωπικός Αριθμός;



Όχι. Ο Π.Α. είναι μόνιμος, μοναδικός και αμετάβλητος για όλη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, τόπο διαμονής ή άλλο μητρώο.

Πώς θα αποδοθεί ο Προσωπικός Αριθμός;



Η απόδοση θα γίνεται μέσω της νέας εφαρμογής myInfo του gov.gr. Ο πολίτης θα συμμετέχει στη διαμόρφωση του αριθμού και θα μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει προσωπικά του στοιχεία.

Σε ποιους αποδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός;

Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, είτε είναι Έλληνες είτε αλλοδαποί.

Πού θα βλέπω τον Προσωπικό Αριθμό μου;



Στις νέες ταυτότητες (στην πίσω πλευρά) και στην ψηφιακή ταυτότητα στο gov.gr wallet, ως το μοναδικό αναγνωριστικό του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο.

Πρέπει να αλλάξω ταυτότητα για να αποκτήσω τον Προσωπικό Αριθμό;



Όχι απαραίτητα. Μπορείς να εκδόσεις τον Προσωπικό Αριθμό μέσω του gov.gr, ακόμη και πριν αλλάξεις ταυτότητα. Ωστόσο, ο αριθμός θα αναγράφεται στις νέες ταυτότητες, επομένως η μετάβαση είναι απαραίτητη μεσοπρόθεσμα, βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας.

Τι εξυπηρετεί αυτή η αλλαγή;



α) Διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα των κρατικών μητρώων,

β) Μειώνει την ταλαιπωρία των πολιτών,

γ) Βοηθά στη διόρθωση σφαλμάτων που υπάρχουν στα επίσημα μητρώα (Μητρώο Πολιτών, ΑΑΔΕ, ΑΜΚΑ, ΕΛ.ΑΣ. κ.ά.).