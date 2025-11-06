Η επανάσταση αρχίζει από την κουζίνα

Μισό κιλό φλούδια, αυτή είναι περίπου η ποσότητα από υπολείμματα από φρούτα και λαχανικά που πετάει κάθε νοικοκυριό της Πάτρας, κάθε μέρα. Όλα αυτά, όλα μαζί, κάθε μέρα, κάνουν τη βόλτα τους από την κουζίνα μας προς τα μέρη που αγαπάμε να μισούμε: χτες και σήμερα στην Ξερόλακκα, αύριο στου Φλόκα, μεθαύριο κάπου αλλού.

Όλα αυτά μαζί γεμίζουν τουλάχιστον 2 απορριμματοφόρα τη μέρα που, μόνο για να κάνουν τη βόλτα τους στις γειτονιές μας, θέλουν από 50 λίτρα πετρέλαιο. Μάνι-μάνι, κάντε τον πολλαπλασιασμό, για μια χρονιά, και θα βρείτε πως θέλουμε τουλάχιστον 15 τόνους πετρέλαιο για να μετακομίσουμε κάπου 15 χιλιάδες τόνους απορριμμάτων, που θα μπορούσαμε να μην είχαμε βγάλει καν από την πόρτα μας.

Άραγε, μας έχουν μιλήσει για την κομποστοποίηση; Μας έχουν πει ότι μπορούμε, απλά, να βάλουμε 1-2 γλάστρες στο μπαλκόνι μας και εκεί μέσα να ρίχνουμε φλούδια και φύλλα και πού και πού να τα ανακατεύουμε; Μας έχουν πει ότι, τελικά, αυτά τα υλικά χάνουν, σχεδόν ήδη από την πρώτη εβδομάδα, κοντά στο 50% του όγκου και του βάρους τους; Μας έχουν εξηγήσει πως με αυτό τον τρόπο βελτιώνουμε τη βιωσιμότητα κάθε συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων και προστατεύουμε το περιβάλλον; Έχουμε καταλάβει πως αν δεν κάνουμε τέτοιες κινήσεις, αυτό θα αυξήσει τα δημοτικά τέλη που έρχονται;

Θα ήταν ωραίο να προσβλέπαμε στο δήμο μας για να ενισχύσει αυτές τις εναλλακτικές μορφές διαχείρισης και να μας προετοιμάζει για το μέλλον, αλλά τα δείγματα γραφής τα έχουμε δει: μόνο φωνασκίες για χρήματα που λείπουν και για προσωπικό που λείπει, ιδεοληψία πως τα προβλήματα λύνονται με επαναστάσεις και, όπως πρόσφατα φάνηκε και με το τρένο, ανικανότητα να κάνει στοιχειώδεις σκέψεις βιωσιμότητας για έργα που χρειάζεται η πόλη.

Ας μην τα ρίχνουμε όλα, όμως, στο δήμο ή στις κυβερνήσεις: ακόμα και αν μας ενημερώσουν, ακόμα και αν μας δώσουν κίνητρα (απαλλαγές) ή αντικίνητρα (αυξημένα τέλη), στο τέλος-τέλος όλα εξαρτώνται από το αν θα αλλάξουμε και εμείς τη βολή μας, αν θα νιώσουμε πως έχουμε λίγη παραπάνω ευθύνη για τη γειτονιά μας, για την πόλη μας, για το περιβάλλον.

Με λίγα λόγια, όλα εξαρτώνται από το αν θα είμαστε ενεργοί πολίτες.